На війні проти Росії загинув 22-річний доброволець з Британії
На фронті у бою проти росіян загинув доброволець з Великої Британії Каллум Тіндал-Дрейпер. Військовий служив у лавах Інтернаціонального легіону Збройних Сил України
Про це повідомляє Sky News.
Зазначається, що 22-річний британець був родом із села Ганніслейк у графстві Корнуолл. Вважається, що він загинув на фронті в Україні 5 листопада, коли захищав спостережний пункт.
"22 роки - це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі та моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто відійшов у вічність", - написала мати Каллума Керолайн Тіндал.
Хлопець навчався у Герцогському коледжі в Сток-Клімсленді. Перед тим, як долучитися до Інтернаціонального легіону ЗСУ, працював у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS).
У прощальному повідомленні Академія військових і охоронних служб коледжу зазначила, що на початку вторгнення Росії Тіндал-Дрейпер разом зі студентами зібрав три мікроавтобуси з гуманітарним обладнанням для цивільного населення України.
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