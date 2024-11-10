На війні проти Росії загинув 22-річний доброволець з Британії

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що 22-річний британець був родом із села Ганніслейк у графстві Корнуолл. Вважається, що він загинув на фронті в Україні 5 листопада, коли захищав спостережний пункт.

"22 роки - це молодий вік. Але ти жив і помер, слідуючи своєму серцю, душі та моральним принципам. Спочивай з миром і допомагай наглядати за тими, хто відійшов у вічність", - написала мати Каллума Керолайн Тіндал.

Хлопець навчався у Герцогському коледжі в Сток-Клімсленді. Перед тим, як долучитися до Інтернаціонального легіону ЗСУ, працював у Національній службі охорони здоров'я Британії (NHS).

У прощальному повідомленні Академія військових і охоронних служб коледжу зазначила, що на початку вторгнення Росії Тіндал-Дрейпер разом зі студентами зібрав три мікроавтобуси з гуманітарним обладнанням для цивільного населення України.