На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу щодо захоплення нових територій, - генерал Маломуж
Генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зазначив, що Путіну потрібно для переговорного процесу мати більше аргументів
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Путін поставив завдання найближчими днями просунутися не лише на Торецькому напрямку й захопити Часів Яр, а й розвивати тактичні, а в перспективі й стратегічні наступальні операції із захоплення всієї Донецької області. На закритій колегії міноборони РФ Путін висунув жорстку вимогу - або відбудуться кадрові зміни в складі збройних сил, передусім у генштабі РФ, або вони виконають завдання із захоплення нових територій", - зауважив Маломуж.
За словами генерала армії України, для переговорного процесу Путіну потрібно мати більше аргументів.
"Тому сьогодні росіяни ведуть більш агресивні наступальні операції. Тому Часів Яр є однією з важливих точок, адже його захоплення може позбавити нас тактичної ініціативи щодо знищення ворога в цьому секторі. Торецький напрямок – ще один регіон, де вони можуть діяти з різних боків, розвиваючи ситуацію не тільки в межах найближчих населених пунктів, а й на стратегічному рівні. Бійці 24-ї бригади імені короля Данила розповідають, що тривають важкі бої. Ворог значно збільшив свої сили, зокрема професійними підрозділами. Водночас ворог використовує й зеків, які йдуть в перших рядах", - пояснив Маломуж.
Ексголова Служби зовнішньої розвідки України також додав, що Сили оборони України відповідають ворогу потужним вогнем і маневрами, переходячи на більш укріплені позиції, які вони готували кілька місяців.
"Це дозволяє утримувати позиції та знищувати резерви противника", - сказав Маломуж.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає.
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