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Не слід робити песимістичні висновки: Згурець про можливий вихід ЗСУ з Часового Яру

5 липня, 2024 п'ятниця
10:54
Війна з Росією Карта бойових дій: Часів Яр

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог сконцентрував у районі Часового Яру певну кількість сил. Тактика противника ґрунтується на використанні авіації, яка повністю знищила забудови в мікрорайоні "Канал". Після чого наші війська відійшли, розуміючи, що немає сенсу утримувати цю ділянку. Зараз лінія оборони Часового Яру проходитиме по каналу Сіверський Донець-Донбас. Цей канал можна перетнути лише у двох ділянках, поблизу Богданівки, Калинівки та від Іванівського", - пояснив Згурець.

За словами військового експерта, канал Сіверський Донець-Донбас є штучною перешкодою. Наразі води там немає, але ширина каналу не дозволяє пересуватися технікою.

"Однак є дві ділянки довжиною по кілометру чи 700 метрів у районі Калинівки й у зоні Ступочок, де можна просунутися по землі. Саме там зараз ворог концентрує сили після того, як увійшов у повністю зруйнований мікрорайон "Канал". Скільки наші війська зможуть утримувати ці лінії оборони й Часів Яр, питання досить складне. Ворог почав штурмувати Часів Яр у квітні, і за декілька місяців зумів знищити один мікрорайон, що є підставою для подальших бойових дій", - зазначив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що Часів Яр можна утримувати далі.

"Темпи просування противника через тактику стирання захисних споруд не є швидкими. Навряд чи слід робити песимістичні висновки, що найближчим часом наші війська будуть відходити з Часового Яру, для цього немає передумов", - наголосив Згурець.

  • Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко з Бахмутського напрямку зазначив, що Сили оборони України застосовують динамічну оборону, намагаючись максимально знищувати наступальний потенціал ворога. 
  • Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що росіяни перекинули до Часового Яру велику кількість живої сили та техніки.
  • Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила продовжують оборону міста Часів Яр на Донеччині від значно переважаючих сил противника у надважких умовах.
Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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