Начальник артрозвідки бригади "Рубіж" про Часів Яр: у руїнах, де не вціліло жодного будинку, складно тримати оборону
Начальник розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", капітан НГУ Володимир Назаренко з Бахмутського напрямку зазначив, що Сили оборони України застосовують динамічну оборону, намагаючись максимально знищувати наступальний потенціал ворога
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Знову складається дуже гаряча і складна ситуація. Ворог максимально тисне по наших позиціях вздовж всієї східної лінії фронту, активно використовуючи БПЛА зі скидами, квадрокоптери зі скидами, FPV-дрони, а також артилерію", - наголосив Назаренко.
За словами начальника розвідки артилерії 4-ї бригади "Рубіж", Сили оборони України застосовують динамічну оборону, намагаючись максимально знищувати наступальний потенціал ворога.
"Щодо ділянки Часів Яр, за інформацією від побратимів, у руїнах, де не залишилося жодного вцілілого будинку дуже складно тримати оборону. Мікрорайон "Канал" - це східна частина Часового Яру. Місто розділене на кілька великих мікрорайонів, які розкинуті географічно і мають неоднорідну забудову. Мікрорайон "Канал" розташований на східному березі каналу Сіверський Донець, який тягнеться до Слов'янська та тимчасово окупованих територій. Цей канал, хоча в багатьох місцях обмілів і вже не виконує свої функції з постачання води, все ще залишається природним географічним бар'єром, що сповільнює і зупиняє спроби просування ворога. Бронетехніка не може пройти через канал, а ворожа піхота не може непомітно просуватися", - пояснив Назаренко.
Капітан НГУ також додав, що основним завданням Сил оборони України є максимально знищувати окупантів.
"Ворог щодня зазнає тисячних втрат у живій силі, рекордних втрат в артилерії, бронетехніці та танках. Хоча здається, що ресурси ворога безмежні. Але рано чи пізно окупанти мають закінчитися, і їхня техніка, їхні пекельні машини та гармати", - зауважив Назаренко.
- Ветеран російсько-української війни майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що росіяни перекинули до Часового Яру велику кількість живої сили та техніки.
- Військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила продовжують оборону міста Часів Яр на Донеччині від значно переважаючих сил противника у надважких умовах.
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