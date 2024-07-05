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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок

5 липня, 2024 п'ятниця
13:01
Війна з Росією

Співзасновник DeepState Роман Погорілий зазначив, що на Торецькому напрямку ситуація ускладнюється

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Є складне питання, яке породжує безліч додаткових запитань без відповідей. Протягом останніх кількох днів бачили активне обговорення, зокрема в районі Юр'ївки та Нью-Йорка, з бригадами й підрозділами, які там перебувають, зокрема 206-й батальйон ТрО. Бійці почали публічно говорити про те, що там відбувається. За словами бійців 206-го батальйону, командування 41-ї бригади стирає ці підрозділи, стирає людей незрозумілими наказами", - наголосив Погорілий.

За словами співзасновника DeepState, росіяни користуються цією ситуацією. Вони постійно атакують наші позиції, використовуючи велику кількість піхоти та підтягуючи резерви.

"Ворог бачить можливість скористатися успіхами та розвивати їх. Наші бійці роблять усе можливе, стримуючи натиск на своїх плечах і працюючи на межі можливостей. Однак ворог нарощує потенціал, застосовуючи велику кількість обстрілів, працює артилерія, авіація", - пояснив Погорілий.

Співзасновник DeepState також додав, що росіяни обстрілюють Торецьку агломерацію і навколишні населені пункти, знищуючи їх.

"Ситуація ускладнюється, що стає очевидним із публічних обговорень. Ми намагалися привернути увагу до цих подій, але це лише загальний опис без деталей. Сподіваємося на зміни, проте ситуація там ускладнюється і погіршується", - зауважив Погорілий.

  • З початку доби 4 липня на фронті відбулося 155 боєзіткнень. Найбільша кількість боїв на Покровському напрямку, там окупанти здійснили 38 атаки.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець вважає, що передумов для виходу ЗСУ з Часового Яру немає.


 

Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
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