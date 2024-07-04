Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Прикордонні населені пункти Сумщини та Чернігівщини продовжують потерпати від цинічних артилерійських обстрілів з території Росії. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів Сновськ, Клюси, Порозок, Олександрівка, Грем’яч, Карповичі, Бранцівка, Тур’я, Прогрес, Блешня, Єліне.

Крім того, під постійним бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні, зі сторони Бєлгорода (РФ) та Шебекіного (РФ) терористи завдали трьох ударів, зокрема, скинули чотири КАБи. Цілили у райони населених пунктів Липці, Вовчанські Хутори та Охримівка.

Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою. Сили оборони України спрямовують зусилля на зрив наступальних планів російського агресора та знищують його особовий склад і техніку.

Ситуація на основних напрямках фронту 3 липня

На Харківському напрямку російські окупанти 10 разів здійснили штурм оборонних рубежів в районі Глибокого, Вовчанська та Липців. Наразі тривають три бойових зіткнення. Ситуація залишається під контролем українських військ.

На Куп’янському напрямку противник чотири рази штурмував позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Стельмахівки та Новоселівки. Два боєзіткнення досі тривають. Українські воїни продовжують стійко тримати оборону.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українців поблизу Макіївки, Греківки та Тернів. Шість боєзіткнень завершилися без успіху для противника, ще одне - триває.

На Сіверському напрямку поблизу населених пунктів Кліщіївка та Виїмка оборонцями української землі відбито три атаки противника. Ще одне бойове зіткнення не завершилося. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку окупанти здійснили дев’ять штурмів позицій нашого війська поблизу Калинівки, Григорівки та Кліщіївки. Шість боїв досі тривають.

На Торецькому напрямку відбулося дев’ять ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Українські воїни відбили п’ять атак противника, ще чотири боєвих зіткнення продовжуються.

На Покровському напрямку найбільша кількість боїв. З початку доби окупанти здійснили вже 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Калинового, Прогресу, Лозуватського, Євгенівки, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 18 атак противника, шість боїв - ще тривають. Втрати ворога уточнюються.

Продовжуються бої поблизу Красногорівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, у цьому районі наразі тривають дві атаки окупаційної армії, а дві вже завершились. Поблизу Парасковіївки українські захисники успішно відбили ще один ворожий штурм.

На Времівському напрямку були здійснені чотири ворожі спроби просунутись уперед неподалік Водяного та Макарівки. Один бій триває.

На Оріхівському напрямку підрозділи наших військ відбили два штурми росіян. Тут окупанти зазнали невдачі у районах Вербового та Роботиного.

На Придніпровському напрямку ворог, теж безуспішно, двічі атакував наших оборонців поблизу Кринок. Райони населених пунктів Даріївка, Тягинка та Одрадокам’янка зазнали удару вісьмома КАБами.