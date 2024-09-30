На Запорізькому напрямку РФ підсилює підрозділи, але для наступу цього не вистачить, - депутат Кирильчук

Про це повідомив депутат Запорізької міської ради Дмитро Кирильчук у етері телеканалу "Еспресо".

"На Запорізькому напрямку характерним є певне підсилення російських підрозділів. Наші захисники відпрацювали по їхнім "Шторм-Z", наприклад, які фактично стають приватною армією РФ. Зараз очевидно, що хтось підтримує ці загони. Щодо екіпірування, зустрічаються кадри повністю в кевларовому захисті. Те, що ворог підсилює свої штурмові проходи, підтягує підготовлене "професійне м’ясо", становить певну небезпеку", - зазначив він.

Коментуючи заяву речника ОУВ "Таврія" Волошина про те, що російські війська готуються до штурмових дій на Запорізькому напрямку, Кирильчук заявив, що наразі про наступ не йдеться.



"Як відомо, на Запорізькому напрямку росіяни продовжують накопичувати сили. У них все відбувається в плановому порядку, зокрема, ротації, підтягування резервів тощо. Але ключове — вони готуються саме до штурмових дій, а не до наступу. Зараз росіяни активізувалися на Роботинському виступі, а також на ділянці Кам’янського. Але для наступу їх не вистачить. ЗСУ приведені у відповідну готовність. Ситуація не є такою, що ворог на грані прориву. Прорватися вони ні в якому разі там не зможуть. В цілому ситуація контрольована. Росіяни продовжують штурмувати, але завдяки ЗСУ успіху не мають", - сказав він.