"Надзвичайно серйозно": у Раді резервістів ЗСУ назвали ймовірні завдання російських ДРГ у разі появи на Київщині

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".

"Проникнення ДРГ до столиці - надзвичайно серйозна тема. Якщо порівнювати завдання ДРГ, у різних областях вони різні. На Сумщині і Харківщині в основному завданням є вивчення наших військових підрозділів, їх знаходження, дослідження баз і локацій. Але метою проникнення таких груп на Київщину є ефективне нанесення росіянами ударів по цій території. З урахуванням того, що система ППО достатньо розвинена, завданням ДРГ є фіксація розташування цих систем під час ракетних ударів, їх пошук, визначення ступеня здатності як захисту урядового кварталу, так і життєзабезпечення структур і об'єктів, які відповідають за це в Києві", - повідомив він.

ДРГ в основному вербуються з колишніх громадян України та є надзвичайно небезпечними.

"Вони володіють українською мовою або суржиком, розуміють місцеву специфіку. До Києва повернулося дуже багато людей. Це дає можливість ДРГ розмиватися в масі населення. Візуально може здатися, що вони немісцеві, але це може бути лише обґрунтуванням. Мовляв, вони переселенці, все втратили", - додав Тимочко.

Вже є певні розвідувальні дані державних органів України, які відповідальні за цей напрямок, каже військовослужбовець ЗСУ.

"Завдання ДРГ - швидке виявлення і повідомлення про системи ППО чи переміщення військ. Отже, це мережа з комунікаторами між тими, хто збирає інформацію, і тими, кому вона передається по відповідних напрямках", - розповів Тимочко.