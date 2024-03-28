"Надзвичайно серйозно": у Раді резервістів ЗСУ назвали ймовірні завдання російських ДРГ у разі появи на Київщині
Проникнення розвідувально-диверсійних груп ворога в столицю може вплинути на рівень застосування Росією масованих атак, це надзвичайно серйозно
Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері телеканалу "Еспресо".
"Проникнення ДРГ до столиці - надзвичайно серйозна тема. Якщо порівнювати завдання ДРГ, у різних областях вони різні. На Сумщині і Харківщині в основному завданням є вивчення наших військових підрозділів, їх знаходження, дослідження баз і локацій. Але метою проникнення таких груп на Київщину є ефективне нанесення росіянами ударів по цій території. З урахуванням того, що система ППО достатньо розвинена, завданням ДРГ є фіксація розташування цих систем під час ракетних ударів, їх пошук, визначення ступеня здатності як захисту урядового кварталу, так і життєзабезпечення структур і об'єктів, які відповідають за це в Києві", - повідомив він.
ДРГ в основному вербуються з колишніх громадян України та є надзвичайно небезпечними.
"Вони володіють українською мовою або суржиком, розуміють місцеву специфіку. До Києва повернулося дуже багато людей. Це дає можливість ДРГ розмиватися в масі населення. Візуально може здатися, що вони немісцеві, але це може бути лише обґрунтуванням. Мовляв, вони переселенці, все втратили", - додав Тимочко.
Вже є певні розвідувальні дані державних органів України, які відповідальні за цей напрямок, каже військовослужбовець ЗСУ.
"Завдання ДРГ - швидке виявлення і повідомлення про системи ППО чи переміщення військ. Отже, це мережа з комунікаторами між тими, хто збирає інформацію, і тими, кому вона передається по відповідних напрямках", - розповів Тимочко.
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28 березня Рада оборони Києва ухвалила термінові рішення на тлі посилення атак РФ. Водночас у столиці не виключають загрозу проникнення розвідувально-диверсійних груп ворога.
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