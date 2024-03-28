КМВА не виключає загрозу проникнення російських ДРГ у Київ

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Зазначається, що приводом засідання Ради оборони стали останні заяви керівників Росії щодо намірів збільшити кількість ракетних атак, спрямованих на цивільні об’єкти та мирних громадян України та Києва зокрема.

"Це підтверджується останніми ракетними ударами із застосуванням озброєння з найкоротшим часом прильоту. Крім того, не виключається загроза спроб проникнення на територію міста диверсійно-розвідувальних груп противника, залучення агентів російських спецслужб та інших ворожих елементів для дестабілізації ситуації в столиці", - йдеться у повідомленні.

Так, Рада оборони Києва прийняла рішення:

невідкладно опрацювати питання щодо проведення надалі заходів у Києві, які передбачають залучення численної кількості людей;

переглянути нормативно-розпорядчі документи щодо життєдіяльності громадян столиці з питань роботи громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних, розважальних заходів, а також в місцях скупчення людей для забезпечення безпеки громадян.

усім силовим та військовим структурам Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки й порядку в столиці;

усім відповідальним структурам та балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів та готовність пунктів незламності до використання.

"Окремо буде здійснюватися моніторинг соціальних мереж щодо поширення дезінформації, провокацій та іншої інформації, спрямованої на дестабілізацію ситуації в столиці", - додали у КМВА.