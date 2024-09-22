"Нам дуже потрібні інженери": командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр Пиць
Командир розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем 3-ї ОШБр Ігор Пиць закликав громадян з інженерною освітою долучатися до лав Сил оборони, оскільки їхні знання та навички допомагають бойовим підрозділам підтримувати боєздатність
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Ми маємо дуже велику необхідність в технічних спеціалістах. Зокрема, людях, які займаються розробкою, підтримкою боєздатності та мають подібні навички. Це дуже допомагає бойовим підрозділам вести бойові дії. Якщо людина свідома, має відповідну освіту й має бажання допомагати прямо тут і зараз, то ми чекаємо на таких людей. Я закликаю таких фахівців звертатись до рекрутингового центру й надавати допомогу своїми знаннями та навичками", - розповів Пиць.
За словами командира розрахунку ударних дронів батальйону безпілотних систем, цивільні громадяни, які мають технічну та інженерну освіту, можуть сьогодні підсилити ЗСУ.
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