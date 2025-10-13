Намагання РФ взяти Куп'янськ будуть трансформовані в певні здобутки, - військовий експерт Селезньов

Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов.

"Як на мене, найскладніша ситуація зараз в районі Куп'янська. І цей фактор, безумовно, ми маємо враховувати. І попри певні переможні реляції, мовляв, відповідний армійський корпус стримує ворожий тиск. Мабуть, що варто і треба придивлятися більш уважно до ворожих рухів, безпосередньо в самому Куп'янську. Ми говорили про те, що неготовність цього населеного пункту, завдяки бездіяльності військово-цивільної адміністрації того міста, а також деякі не зовсім раціональні рішення тамтешнього військового керівництва призвели до того, що ворог спромігся спочатку інфільтрувати частину своїх штурмових підрозділів, а далі потім накопичувати відповідні сили та засоби", - розповів він.

Селезньов додав, що бої вирують безпосередньо на території Куп'янська і наголосив, що повільно, але ворог продовжує просуватися.

"І серйозність ситуації полягає в тому, що ворог не залишає зусиль щодо повної окупації цього населеного пункту, бо йому край важливо не лише взяти під контроль Куп'янськ, а й Куп'янськ-Вузловий. Логістичне забезпечення для ворога є пріоритетною опцією", - зауважив експерт.

Він вважає, що це робиться для того, щоб в перспективі кількох наступних місяців ворог мав можливість формувати потужний ударний плацдарм, звідки він буде атакувати вже в напрямку на Слов'янськ та Краматорськ.

"А отже, нинішнє намагання ворога за будь-яку ціну здобути контроль над цим населеним пунктом, вони кінець-кінцем будуть трансформовані в певні територіальні здобутки для ворога. Якими вони будуть за масштабами, залежить від нашого опору, нашого спротиву. А тут же відповідь полягає в тому, чи маємо ми достатню кількість ресурсів, щоб зорганізувати той самий опір на настільки високому рівні, щоб ворог зазнавав неймовірних втрат, але не мав територіальних збитків, в принципі", - підсумував Селезньов.