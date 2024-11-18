"Напружений напрямок": Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ

Про це він повідомив у соцмережах.

Зеленський зокрема відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ. Там він поспілкувався з захисниками та відзначив їх нагородами.

"Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь," - наголосив президент.

Зеленський відвідав будівництво оборонних споруд

"Донеччина. Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека – пріоритет", - написав президент Зеленський.

За його словами, він ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд, більшість із запланованого уже облаштована.

"Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи", - додав Зеленський.