"Напружений напрямок": Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 18 листопада, відвідав позиції українських військових на одному з найскладніших напрямків фронту - Покровському
Про це він повідомив у соцмережах.
Зеленський зокрема відвідав розташування 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, яка обороняє Покровськ. Там він поспілкувався з захисниками та відзначив їх нагородами.
"Напружений напрямок. Тільки завдяки міцності воїнів схід не окупований тотально Росією. Ворог щоденно отримує відповідь," - наголосив президент.
Зеленський відвідав будівництво оборонних споруд
"Донеччина. Будівництво фортифікацій і нарада щодо питань життєзабезпечення регіону. Безпека – пріоритет", - написав президент Зеленський.
За його словами, він ознайомився з ходом будівництва оборонних споруд, більшість із запланованого уже облаштована.
"Дякую всім, хто залучений до цієї важливої роботи", - додав Зеленський.
- Упродовж доби 17 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 149 бойових зіткнень. Російські окупанти найактивніше атакують на Курахівському і Покровському напрямках.
- Актуальне
- Важливе