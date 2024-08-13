Наразі не фіксуємо переміщення техніки та підрозділів армії Білорусі, але напрямок залишається загрозливим, - ДПСУ
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що переміщення білоруських підрозділів відбувається в глибині території Білорусі
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Щоб створити картинку, яку поширювало міноборони Білорусі, вони здійснюють переміщення певних підрозділів. Але все це відбувається в глибині території Білорусі. На кордоні з Україною не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі", - зазначив Демченко.
За словами речника Державної прикордонної служби України, на напрямку українського кордону, але на певній відстані від нього, Білорусь тримає сили. Тобто ситуація залишається незмінною.
"Проте вкотре підкреслюю, що цей напрямок для нас залишається загрозливим. Пам'ятаємо, як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Бачимо і постійну риторику Білорусі. Тому допоки Білорусь буде під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься для нас вкрай важливим", - наголосив Демченко.
- 11 серпня міністерство оборони Білорусі повідомляло, що білоруські танки висунулися в прикордонні райони з Україною після наказу міністра оборони стягнути війська до кордону.
- Керівник "Беларусь 2.0. Робім разам", білоруський громадський діяч Сергій Бульба зазначив, що нещодавня поїздка до Путіна закінчилася для Лукашенка провалом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.13 Купівля 41.13Продаж 41.57
- EUR Купівля 44.9Продаж 45.53
- Актуальне
- Важливе