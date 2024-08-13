Наразі не фіксуємо переміщення техніки та підрозділів армії Білорусі, але напрямок залишається загрозливим, - ДПСУ

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Щоб створити картинку, яку поширювало міноборони Білорусі, вони здійснюють переміщення певних підрозділів. Але все це відбувається в глибині території Білорусі. На кордоні з Україною не фіксуємо ні переміщення техніки, ні особового складу з будь-яких підрозділів армії Білорусі", - зазначив Демченко.

За словами речника Державної прикордонної служби України, на напрямку українського кордону, але на певній відстані від нього, Білорусь тримає сили. Тобто ситуація залишається незмінною.

"Проте вкотре підкреслюю, що цей напрямок для нас залишається загрозливим. Пам'ятаємо, як Білорусь відкривала свій кордон для російських військ. Бачимо і постійну риторику Білорусі. Тому допоки Білорусь буде під впливом Росії, цей напрямок залишатиметься для нас вкрай важливим", - наголосив Демченко.