Путін не схвалює наступний президентський термін Лукашенка, - білоруський громадський діяч Бульба
Керівник "Беларусь 2.0. Робім разам", білоруський громадський діяч Сергій Бульба зазначив, що нещодавня поїздка до Путіна закінчилася для Лукашенка провалом
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Нещодавня поїздка Лукашенка до Путіна закінчилася для нього не найкращим чином. Путін не схвалює його наступний президентський термін. Наразі Лукашенко шукає способи довести Путіну свою необхідність. Він сподівався отримати політичну підтримку з боку Росії на наступних виборах. Хоча білоруси вже давно розуміють, що з 2010 року Лукашенко жодного разу не вигравав вибори, а сам себе призначає. Лукашенко очікував від Росії в першу чергу фінансової, а також політичної підтримки", - зауважив Бульба.
За словами білоруського громадського діяча, без російської фінансової допомоги Лукашенко не зможе утриматися при владі.
"Ось чому він почав говорити про нібито вторгнення українських безпілотників на білоруську територію. Російські пропагандистські канали також звинуватили Лукашенка в тому, що він підтримав прорив українських військ на територію Курської області, нібито через те, що Лукашенко забрав свої війська, що дало можливість українським північним силам передислокуватися на інші напрямки", - додав Бульба.
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