У Білорусі пропонують запровадити кримінальну відповідальність за погрози в бік Лукашенка та його рідних
На білоруському національному правовому інтернет-порталі зʼявився текст змін до кримінального кодексу, розроблений за дорученням самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка. Документ зокрема пропонує запровадження кримінальної відповідальності за погрози експрезиденту
Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода".
Стаття КК Республіки Білорусь матиме назву "Насильство чи загрози щодо президента Республіки Білорусь, президента Республіки Білорусь, який припинив здійснювати свої повноваження". Водночас вона передбачатиме кримінальну відповідальність і за погрози чи насильство стосовно членів сімʼї лідера та екслідера країни.
Документ пропонує за насильство/погрози або псування майна президента від 3 до 5 років або від 3 до 8 років вʼязниці.
Також серед інших ідей є пропозиція доповнити статті 367 (наклепи на президента) та 368 (образа президента) - у них згадуватиметься "колишній президент".
Законопроєкт має розглянути парламент, у разі позитивного голосування Лукашенко підпише документ.
"Після введення поста президента Республіки Білорусь у 1994 році цю посаду обіймала лише одна людина – Олександр Лукашенко. Вибори всіх останніх років визнавалися демократичною міжнародною спільнотою недійсними через численні випадки фальсифікації голосів та політичного переслідування інакодумців. Європейські та американські політики неодноразово наголошували, що Лукашенко утримує владу в державі незаконно", - нагадує видання.
- Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко в суботу, 10 серпня 2024 року, заявив про нібито збиття напередодні ввечері силами ППО кількох ударних дронів, що залетіли з боку України.
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