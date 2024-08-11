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"Білоруський гаюн" звинуватив Лукашенка у брехні: українські дрони не залітали, їх ніхто не збивав

11 серпня, 2024 неділя
17:59
Війна з Росією Олександр Лукашенко

Самопроголошений президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко та його міністр оборони Віктор Хренін сказали неправду щодо нібито атаки українських ударних дронів ввечері у п'ятницю, 9 серпня 2024 року

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З такою заявою у неділю, 11 серпня, виступив недержавний моніторинговий проєкт "Білоруський гаюн".

"За інформацією моніторингової групи @Hajun_BY 9 серпня 2024 року, під час вильотів авіації ЗС РБ, жодних дронів (БПЛА) виявлено не було. Жодних запусків ракет із винищувача СУ-30 або вертольота МІ-24 не проводилося", - наголошують автори "Гаюна".

"Це свідчить, що чергові гучні заяви самопроголошеного Лукашенка є звичайною нісенітницею", - зазначають у заяві.

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10 серпня білоруський диктатор виступив зі звинуваченнями на адресу України, яка, за його словами, нібито запустила по території РФ маршрутом через РБ "близько десятка ударних дронів".

"Їх було близько десятка. Вилетіли літаки, гелікоптер. І також засоби РСЗВ були переведені у підвищену бойову готовність", - сказав правитель Білорусі.

"О 19 годині 4 хвилини (у пі'ятницю, 9 серпня - ред.) на висоті півтора кілометра та дальності 6,5 км силами протиповітряної оборони було знищено кілька цілей над територією Білорусі. Вночі і сьогодні зранку відбувається пошук того, що було знищено. Ми підозрюємо, що це ударні безпілотники", - додав Лукашенко.

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Після цього підконтрольний диктатору міністр оборони Віктор Хренін навів додакові подробиці (за версією "Білоруського гаюна", частково вигадані - тому що авіація у небо підіймалася, але нічого не виявила) щодо начебто появи українських БПЛА в повітряному просторі Білорусі і розпорядився посилити кордон з Україною додатковими ракетними силами та ССО.

Того ж дня, 10 серпня, міністерство закордонних справ Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш і погрожувало їй закрити українське посольство, а державний телеканал ОНТ оприлюднив репортаж про щось схоже на збиті дрони.

До того ж пропаганда Лукашенка показала як білоруські танки нібито вирушають до українського кордону.

Політологи вважають, що в такий спосіб Кремль намагається відволікти частину українських сил від операції на Курщині й змусити їх прикривати кордон з Білоруссю.

Теги:
Світ
Білорусь
Олександр Лукашенко
ЗСУ
безпілотник
фейк
Військові новини
пропаганда
російські фейки
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