Наразі не вистачає сил, щоб розчленувати й знищити все, що перебуває всередині: генерал Романенко про оточення військ РФ біля Добропілля

Про це в ефірі Еспресо сказав генерал, засновник Благодійного фонду "Закриємо небо України", заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010) Ігор Романенко.

"Навколо Добропілля Сили оборони проводять контратаки. Десь місяць тому, коли відбувся ворожий рейд вглиб на 15–17 км, українське командування перекинуло додаткові резерви, які провели стабілізаційні дії. Тобто це вклинення розрізали на три частини, і зараз на півночі це виглядає як оточення, а у двох місцях - як напівоточення. Для того, щоб завершити такі дії, потрібні сили, аби розчленувати й знищити те, що перебуває всередині", - пояснив Романенко.

За словами генерала, наразі для завершення операції навколо Добропілля нам не вистачає сил і засобів ураження, тому вже довгий час проводяться контратакувальні дії, що частково звільняють території.

"Окупанти намагаються дронами постачати ресурси й додавати резерви в райони оточення та напівоточення, щоб спробувати вийти з цієї важкої для них ситуації. Нам для успішного завершення потрібні додаткові ресурси та резерви, і перш за все особовий склад, якого нам бракує", - наголосив Романенко.