Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Ворог намагається використати останні дні теплої погоди: 5-та ОШБр про Новопавлівський напрямок
Ексклюзив

Ворог намагається використати останні дні теплої погоди: 5-та ОШБр про Новопавлівський напрямок

Оксана Ліховід
30 вересня, 2025 вiвторок
10:22
Війна з Росією Карта бойових дій за 16-26 вересня

На Новопавлівському напрямку тривають інтенсивні бойові дії. Російські війська не знижують темп наступу, намагаючись використати сприятливу погоду та чисельну перевагу в живій силі

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Юрій Сиротюк.

"Бригада завжди перебуває там, де гаряче. Частина бригади тримає фронт на Часовоярському напрямку. Інша частина бригади перебуває на Новопавлівському напрямку, де росіяни намагаються наступати ще з початку літа цього року. Поки що ми не помічаємо спаду активності ворога. Ворог намагається використати теплу погоду", -зазначив Сиротюк.

За словами головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр, ворог використовує перевагу в живій силі та можливість зосереджувати вогневі засоби на окремих ділянках фронту.

"На нашій ділянці фронту - степ, є маленькі посадки, немає за що зачепитися, і ворог намагається посилати малі піхотні групи, розосереджуватися по цих посадках, вивішувати російські прапори. Він зазнає величезних втрат, які є нераціональними, але в даному випадку йдеться про якісь ефекти пропаганди", - наголосив Сиротюк.

Головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр також додав, що на Новопавлівському напрямку тривають дуже інтенсивні бої. Ворог активно намагається наступати.

"Починаються дощі, і ворогу буде важче рухатися. Тому в останні дні він активно намагався використати сприятливі для нього погодні умови, адже ще є зеленка, ще можна сховатися в посадках, і в нього досі є достатня кількість живої сили, яку він готовий кидати на убій", - зауважив Сиротюк.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті відбулось 176 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 56 ворожих атак на Покровському й 37 - на Новопавлівському напрямках.

     
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Костянтинівка
Військові новини
втрати окупантів
Часів Яр
Покровськ
оборона та безпека
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Володимир Зеленський
Автор Дар'я Тарасова
29 вересня, 2025 понедiлок
"Дві старі людини. Важко коментувати": Зеленський відреагував на слова Лукашенка про "хорошу пропозицію" миру від Путіна
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
29 вересня, 2025 понедiлок
Я більше очікую не стільки на Gripen, скільки на інший шведський літак, - Згурець
Автор Тетяна Яворська
25 вересня, 2025 четвер
Скільки відпустки можуть отримати військовослужбовці за новим законом: пояснюємо
Київ
+9.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 48.13
    Продаж 48.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
30 вересня
12:01
OPINION
США підіймають ставки
11:56
ЗРК С-400
Бійці ССО в Криму уразили радіолокаційну станцію російського ЗРК С-400 "Тріумф"
11:42
PR
підібрати свої ідеальні Apple Watch: поради експертів Алло
Apple Watch: функції, які роблять життя Smart
11:35
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Наразі не вистачає сил, щоб розчленувати й знищити все, що перебуває всередині: генерал Романенко про оточення військ РФ біля Добропілля
11:29
Огляд
міжнародний огляд
Росія погрожує ескалацією, якщо США дадуть Києву Tomahawk, а Орбан поставив під сумнів суверенність України. Акценти світових ЗМІ 30 вересня
11:26
Аналітика
Україна росія війна
Що принесе Україні перемир'я по лінії фронту
11:23
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Єврокомісія домовилася з Україною про 2 млрд євро на дрони, - фон дер Ляєн
11:17
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії зростає через дощі та хмарність: ситуація в енергосистемі 30 вересня
11:15
Ексклюзив
свобода слова преса
Журналістів, розслідувачів та медіаюристів турбує розширення трьох прав, - ІМІ про законопроєкт щодо внесення змін до Цивільного кодексу
10:47
Ексклюзив
Василь Фурман
Хоч витрати на ВПК Росії зменшаться, вони є надзвичайно величезними, - економіст Фурман про проєкт бюджету РФ на 2026 рік
10:41
Правоохоронці викрили посадовця МЗС, який продавав росіянам українські паспорти в Європі
10:36
сша допомога Україні
Шість країн НАТО оплатили чотири пакети оборонної підтримки України на понад $2 млрд: ще два — узгоджуються зі США
10:07
OPINION
Контури осінньої гри Путіна
09:49
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 46 із 65 ворожих дронів
09:28
Ексклюзив
Мі-8
Командир батальйону безпілотних систем "Хижаки висот" розповів, як дрон за 30 тис. грн знищив гелікоптер РФ вартістю $6 млн
09:19
Обстріл Сумщини
РФ атакувала Україну БПЛА: на Сумщині внаслідок влучання в будинок загинула родина з двома дітьми
09:08
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 30 вересня: скільки просять за долар та євро на чорному ринку
08:34
окупанти, оркі, російські солдати
Агенти "Атеш" допомогли Силам оборони знищити рухомий комплекс зв'язку окупантів на Запорізькому напрямку
08:27
Ексклюзив
мобілізація в Росії
Це прихована мобілізація: Братчук про рекордний осінній призов у РФ
08:17
Оновлено
За добу на фронті відбулось 176 боїв: найбільше зіткнень на Покровському й Новопавлівському напрямках
08:03
OPINION
Переграти Карибську кризу: що задумав Путін
07:50
Георгій Судаков
Ліга чемпіонів: результати та розклад матчів 2-го туру
07:43
YouTube виплатить Трампу $24,5 млн за видалення його акаунту у 2021 році, - WSJ
07:41
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила гелікоптер, 4 танки й 970 військових
07:03
Житло для переселенців
Кредит не для бідних: чому ВПО не можуть скористатися держпідтримкою щодо житла
06:56
Талібан
Талібан масово відключає інтернет в Афганістані
06:06
Голос Америки
Суд у США призупинив план Трампа щодо скорочення робочих місць у "Голосі Америки"
05:37
На фото: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман і Кіт Урбан розлучилися після 19 років шлюбу, - Reuters
00:55
Естонія
Естонія закликала громадян утриматися від поїздок у Білорусь
00:25
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Німеччина передасть Україні 2 системи Patriot до кінця року, – Пісторіус
2025, понедiлок
29 вересня
23:27
Угорщина заблокувала на своїй території низку українських медіа. У МЗС відреагували
22:50
Понад 29 тис. терміналів передала Польща: Федоров заявив, що Варшава продовжує фінансувати Starlink в Україні
22:29
сектор Гази
Звільнення заручників ХАМАСу, знищення військової інфраструктури: Трамп оголосив план припинення вогню у Газі
21:58
Ексклюзив
Євген Дикий
Росія піде на мир лише за однією з двох умов, - колишній командир взводу батальйону "Айдар" Дикий
21:53
Ексклюзив
Володимир Огризко
Якщо РФ використовує танкери для запуску дронів, треба блокувати доступ на Балтію у водах Данії, - Огризко
21:51
Інфографіка
"Шахтар"
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 7-го туру
21:30
Володимир Зеленський
Зеленський провів технологічну Ставку із виробниками дронів та ракет
20:58
Сибіга провів зустріч з главою МАГАТЕ Гроссі на тлі блекауту на ЗАЕС
20:47
Джаред Кушнер (праворуч) та Дональд Трамп
Компанія зятя Трампа та саудівський інвестфонд викупить виробника відеоігор EA за рекордні $55 млрд
20:24
У ЄС розглядають можливість змінити правила розширення через блокування Угорщиною вступу України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV