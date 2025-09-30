Ворог намагається використати останні дні теплої погоди: 5-та ОШБр про Новопавлівський напрямок

Про це в ефірі Еспресо сказав головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр Юрій Сиротюк.

"Бригада завжди перебуває там, де гаряче. Частина бригади тримає фронт на Часовоярському напрямку. Інша частина бригади перебуває на Новопавлівському напрямку, де росіяни намагаються наступати ще з початку літа цього року. Поки що ми не помічаємо спаду активності ворога. Ворог намагається використати теплу погоду", -зазначив Сиротюк.

За словами головного сержанта роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр, ворог використовує перевагу в живій силі та можливість зосереджувати вогневі засоби на окремих ділянках фронту.

"На нашій ділянці фронту - степ, є маленькі посадки, немає за що зачепитися, і ворог намагається посилати малі піхотні групи, розосереджуватися по цих посадках, вивішувати російські прапори. Він зазнає величезних втрат, які є нераціональними, але в даному випадку йдеться про якісь ефекти пропаганди", - наголосив Сиротюк.

Головний сержант роти вогневої підтримки 5-ї ОШБр також додав, що на Новопавлівському напрямку тривають дуже інтенсивні бої. Ворог активно намагається наступати.

"Починаються дощі, і ворогу буде важче рухатися. Тому в останні дні він активно намагався використати сприятливі для нього погодні умови, адже ще є зеленка, ще можна сховатися в посадках, і в нього досі є достатня кількість живої сили, яку він готовий кидати на убій", - зауважив Сиротюк.