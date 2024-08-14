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Нардеп В'ятрович сказав, коли Рада планує розглянути законопроєкт про заборону УПЦ (МП)

Оксана Ліховід
14 серпня, 2024 середа
11:29
Війна з Росією Володимир В'ятрович

Народний депутат України Володимир В'ятрович зазначив, що у серпні планується проголосувати законопроєкт про заборону УПЦ (МП)

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Не знімаємо своєї вимоги щодо заборони УПЦ (МП), яка була сформульована на останньому засіданні ВР. Тобто саме з розгляду цього законопроєкту має початися наступне засідання парламенту. Наскільки нам відомо, поки що це планується в серпні. Якщо знову будуть якісь спроби поміняти попередню домовленість, то ми знову повернемося до блокади трибуни", - наголосив В'ятрович.

Народний депутат вважає, що питання щодо заборони УПЦ (МП) вже перезріле, і є категорично важливим й потрібним.

"Без реалізації цього законопроєкту ми й далі наражатимемо Україну й українців на небезпеку з боку структури, яка працює на Росію", - додав В'ятрович.

Походження закону про заборону церкви Московського патріархату

Проукраїнські політичні сили і громадські рухи виступали з вимогою зупинення функціонування УПЦ МП ще з перших років Незалежності. Влада ж предметно зайнялася цим питання лише після повномасштабного російського вторгнення, коли правоохоронці почали масово документувати факти сприяння ворожій армії з боку структур та ієрархів церкви Московського патріархату.

1 грудня 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу в Росії.

Підготовка та розгляд відповідного урядового законопроєкту зайняли майже рік.

Найбільший спротив відповідний законодавчий процес зустрів з боку депутатських груп "Платформи за життя та мир" і "Відновлення України", куди входять колишні "регіонали" Януковича і Медведчука, та певних середовищ всередині "Слуги народу".

Зрештою підписаний прем'єром Денисом Шмигалем законопроєкт "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій" (№8371), що забороняє УПЦ МП, був проголосований у першому читанні у жовтні 2023 року. 

Альтернативний проєкт закону Миколи Княжицького - раніше за урядову версію

Український політик, народний депутат Микола Княжицький ("Європейська Солідарність"), що був головним розробником успішно прийнятого у 2019 році закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", пропонував власний текст закону щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату, оскільки урядовий законопроєкт спершу, за його твердженням, виглядав "беззубо".

Його законопроєкт під №8221 називався "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій", однак, попри схвальний висновок профільного комітету парламенту, так і не був винесений на розгляд сесійної зали.

Свій підхід Княжицький пояснював необхідністю впровадження дієвих юридичних механізмів позбавлення впливу УПЦ МП на майно та громадську думку, а не обмежуватися суто декларативними м'якими заходами.

Документ було зареєстровано Верховною Радою 23 листопада 2022 року, тобто за тиждень до згаданого вище рішення РНБО, а одностайну підтримку комітету він отримав 23 грудня того ж 2022-го.









 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
Володимир В'ятрович
УПЦ МП
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