Наші партнери своїми рішеннями тиснуть на Путіна виходити на перемовини: Наливайченко про гарантії безпеки для України

Про це в етері Еспресо розповів народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"На свята, День Державного прапора та День Незалежності України, і вчора, 25 серпня, у Києві працювало багато міжнародних партнерів. Я розшифровую, що останні рішення від наших партнерів не є дивними. Бельгія – додатковий мільярд, F-16 вже не у 2026 році, а у вересні цього року, тобто за тиждень-два. Це означає, що всі наші партнери, особливо натівські, такими рішеннями почали підтискати РФ, щоб вона виходила на перемовини та припиняла агресію. Німеччина – недарма канцлер Мерц прислав ключового міністра, по суті свого заступника, з оголошенням та підтвердженням, що тепер в німецькому оборонному бюджеті – 9 млрд євро на допомогу Україні у вигляді озброєння, знаряддя та навчання", - прокоментував Валентин Наливайченко.

За його словами, також були заяви щодо рішення інших країн-членів НАТО про збільшення фінансової та збройної допомоги Україні. ЄС 23 серпня оголосив по надання понад 4 млрд євро Україні. Канада та Норвегія на цей рік та наступний - більш як 3 млрд євро на допомогу українській енергетиці.

"Є синергія, спільна дія всіх наших партнерів у дуже важливому часі, саме зараз, напередодні того, як Путіна притискають та витискають на перемовини про припинення агресії. По суті кожний наш партнер показує і готовність, і рішення, які свідчать тільки про одне – зараз в України є сильна підтримка, яка буде і далі, на роки вперед. Це означає, що жодної перспективи у російської агресії немає і не буде. Світ продемонстрував і далі демонструє, що він з Україною. Ми бачимо все те у сукупності, що називається гарантіями безпеки для України", - зауважив нардеп.

Наливайченко додав, що з 1 жовтня буде новий бюджет США, який зараз затверджується, і в ньому вже є $500 млн безпекової та оборонної допомоги для українських спецслужб, військових та для навчання фахівців. І треба працювати над збільшенням американської допомоги.