Наступ, який росіяни планували на травень-червень, вже розпочався, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Противник буде намагатися тиснути по всій лінії фронту. Якщо сказати про мобілізацію 300 тис. осіб у РФ, то 200 тис. у них майже готові й можуть бути долучені, тому вони намагаються створити дві додаткових армії, як казав російський міністр оборони Шойгу. Ми всі очікували й очікуємо, що ворожий наступ буде наприкінці травня - на початку червня, але швидше за все цей наступ вже розпочався. Не треба забувати, що росіяни щомісяця мобілізують до 30 тис. людей, які підписують контракти, тобто тисяча людей на день, і це постійно підживлює збройні сили противника", – прокоментував Олексій Гетьман.

За його словами, зараз сказати важко, де ворог буде робити найбільш потужні наступальні дії, тому що росіяни ще самі не впевнені, де проводитимуть наступ. Крім того, їм треба розуміти свої сили та засоби, які вони збираються мобілізувати. Коли противник побачить, що може назбирати, тоді армія РФ буде діяти за якимось вже прописаним планом.

"Ворог буде постійно намагатися промацувати нашу лінію оборони по всій лінії фронту. А де саме будуть більш потужні удари? Швидше за все там, де росіяни вже наступають, - Часів Яр. Також це може бути Харківський напрямок, тому що російський міністр закордонних справ Лавров казав, що це одна з пріоритетних цілей для їхніх наступальних дій. І пояснювалося це тим, що вони хочуть відтягнути лінію фронту якомога далі від кордонів РФ, щоб надати більшу безпеку своїм громадянам. Зрозуміло, що це пояснення є повною маячнею. Однак цей напрямок можуть росіяни активізувати", - пояснив майор запасу НГУ

На його думку, ще можуть бути напрямки і Авдіївки, і Мар'їнки, і спроба атакувати Вугледар, а також Куп'янсько-Лиманський напрямок, особливо Куп'янськ-Вузловий.

"Може бути спроба протиснутися через Часів Яр до Костянтинівки, бо це теж залізниця, яку ми активно використовуємо. Крім того, противник може спробувати біля Роботиного відсунути наші війська від залізниці Волноваха - Токмак - Мелітополь - Джанкой, яку використовує для підживлення свого угруповання "Днєпр". Ситуація важка. Не варто очікувати, що у нас є час до 1 червня. Я впевнений, що наступальні дії росіян вже почалися і будуть тільки підсилюватися", - резюмував Гетьман.