Нацгвардійці евакуювали пораненого бійця з повного оточення на Покровському напрямку
Гвардійці "Червоної Калини" провели евакуацію пораненого з повного оточення під час запеклих боїв на Покровському напрямку
Про це повідомляє пресслужба НГУ.
"Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянах, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який отримав поранення в бою", - йдеться в повідомленні.
Гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.
"Бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку. Щодня військові бригади знищують окупантів і їхню техніку, яка намагається проводити штурмові дії", - розповіли в Нацгвардії.
- Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві.
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