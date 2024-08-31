Нацгвардійці евакуювали пораненого бійця з повного оточення на Покровському напрямку

Про це повідомляє пресслужба НГУ.

"Під прикриттям бронетехніки, яка оперативно зайшла на гарячу ділянку й вела вогонь по росіянах, за допомогою бронетранспортера М113 було успішно евакуйовано бійця, який отримав поранення в бою", - йдеться в повідомленні.

Гвардійця було доставлено на стабілізаційний пункт, де йому була надана вся необхідна допомога.

"Бійці "Червоної Калини" наразі ведуть бої на найгарячішій ділянці фронту - на Покровському напрямку. Щодня військові бригади знищують окупантів і їхню техніку, яка намагається проводити штурмові дії", - розповіли в Нацгвардії.