Найбільше смертей від війни за місяць з 2022 року: в ООН підрахували кількість загиблих українців протягом липня
Липень став найкривавішим місяцем для цивільного населення України з жовтня 2022 року. За даними ООН, щонайменше 219 мирних жителів загинули, а 1018 отримали поранення
Про це йдеться у звіті Організації Об'єднаних Націй.
Найбільша кількість жертв сталася в результаті масованої ракетної атаки 8 липня, спрямованої на всю територію України. Тоді загинули щонайменше 43 мирних жителі, у тому числі 5 дітей, і було поранено 147 людей, у тому числі 7 дітей, у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Київській області.
Особливо жахливою стала трагедія в Києві, де ракета влучила в Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит", повністю знищивши токсикологічне відділення та значно пошкодивши Центр дитячої кардіології та кардіохірургії.
У червні та липні російські війська перемістили свої наступальні дії з Харківської області на Донецьку. Це призвело до зростання жертв серед цивільного населення в регіоні: зі 125 загиблих і поранених у травні до 224 у червні та 269 у липні.
В ООН зауважили, що 90% цивільних жертв і 86% пошкоджень освітніх та медичних закладів відбувалися на території, що контролюється Україною.
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Уранці понеділка, 8 липня, російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по Україні.
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