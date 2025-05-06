Найближчим часом малоймовірно форсування ворогом річки Дніпро, - полковник СБУ Костенко

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для Росії стратегічно дуже важливо захопити південь України. Росіяни повернуться до цих намірів, хоч на війні все швидко змінюється, але точно це не відбудеться в цьому році. Щодо тактичних операцій, які зараз проводить противник у тій зоні, то, на жаль, на більшості островах контроль мають окупанти. Вони там і гинуть. Ми залишили деякі острови, тому що на них нереально перебувати, бо там болото, в якому потрібно сидіти й виживати. Влітку ще там більш-менш, а в холодну пору року – неможливо. Там відбувалися бої, якісь острови противник захопив, але ми тримаємо контроль за допомогою дронів, камер спостереження та нашої берегової лінії оборони. Адже річка Дніпро дозволяє меншими силами тримати надійнішу оборону", - прокоментував полковник СБУ.

За його словами, давно вже йдуть розмови про бажання росіян форсувати річку Дніпро, щоб вийти на правобережжя. Однак ті сили, які має ворог у цій зоні, говорять про те, що найближчим часом така операція малоймовірна. Адже зараз основні напрямки, на яких зосередився противник, - Курщина, Донеччина.

"Ворог удає, що він десь пересувається та має намір форсувати р.Дніпро. Навіть якщо противник сильно захоче це реалізувати, то захопить якийсь невеличкий плацдарм, маю сумнів, що це матиме успіх. Якщо говорити про плацдарм того рівня, який був в окупантів і з якого їх вибили, то найближчим часом це малоймовірно з тим силами та засобами, які вони зараз мають. Це нереально", - резюмував Роман Костенко.