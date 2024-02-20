Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом
У Франції арештували розкішну віллу, яку пов’язують із Газпромом, це наймасштабніша конфіскація нерухомого майна РФ у країні від початку великої війни в Україні
Про це повідомляє Le Monde.
Зазначається, що французька судова система здійснила наймасштабнішу конфіскацію нерухомого майна ймовірно російського походження від початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про елітну нерухомість площею три гектари у Рокбрюн-Кап-Мартен.
"На постійну присутність Газпрому вказують численні докази", - йдеться у розслідуванні редакції, яке наголошує на зв’язок між власником та російською державною компанією "Газпром".
Департамент судових розслідувань міністерства фінансів Франції також виявив численні документи, які свідчать про те, що вілла ніколи не виходила з-під контролю "Газпром нефти" – дочірньої компанії Газпрому, яка теоретично продала власність Карапетяну в січні 2015 року. Але кредит був наданий російським банком під заставу вілли.
Згідно з документами, Карапетян купив акції компанії - власника вілли - у "Газпром нефти" завдяки кредиту в 115 мільйонів євро від Газпромбанку, який належить Газпрому і Юрію Ковальчуку, близькому соратнику Володимира Путіна.
Вартість маєтку оцінюють у 120 мільйонів євро. Нерухомість складається з багатоповерхової головної будівлі, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.
Вилучення її на користь Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc) підтвердила паризька прокуратура. Національний суд по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco) розпочав попереднє розслідування у справі про відмивання грошей.
До завершення розслідування арешт майна блокує будь-які транзакції, а після винесення вироку віллу можуть конфіскувати та виставити на аукціон.
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