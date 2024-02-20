Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом

Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом

20 лютого, 2024 вiвторок
19:10
Війна з Росією

У Франції арештували розкішну віллу, яку пов’язують із Газпромом, це наймасштабніша конфіскація нерухомого майна РФ у країні від початку великої війни в Україні

Про це повідомляє Le Monde.

Зазначається, що французька судова система здійснила наймасштабнішу конфіскацію нерухомого майна ймовірно російського походження від початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про елітну нерухомість площею три гектари у Рокбрюн-Кап-Мартен.

"На постійну присутність Газпрому вказують численні докази", - йдеться у розслідуванні редакції, яке наголошує на зв’язок між власником та російською державною компанією "Газпром".

Департамент судових розслідувань міністерства фінансів Франції також виявив численні документи, які свідчать про те, що вілла ніколи не виходила з-під контролю "Газпром нефти" – дочірньої компанії Газпрому, яка теоретично продала власність Карапетяну в січні 2015 року. Але кредит був наданий російським банком під заставу вілли.

Згідно з документами, Карапетян купив акції компанії - власника вілли - у "Газпром нефти" завдяки кредиту в 115 мільйонів євро від Газпромбанку, який належить Газпрому і Юрію Ковальчуку, близькому соратнику Володимира Путіна.

Вартість маєтку оцінюють у 120 мільйонів євро. Нерухомість складається з багатоповерхової головної будівлі, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.

Вилучення її на користь Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc) підтвердила паризька прокуратура. Національний суд по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco) розпочав попереднє розслідування у справі про відмивання грошей.

До завершення розслідування арешт майна блокує будь-які транзакції, а після винесення вироку віллу можуть конфіскувати та виставити на аукціон.

  • 13 лютого у США закликали суд дозволити продаж супер'яхти Amadea російського олігарха Сулеймана Керімова, оскільки на її утримання витрачають понад 7 млн доларів на рік.
Теги:
Франція
санкції проти Росії
Читайте також:
Дональд Трамп
20 лютого, 2024 вiвторок
У США назвали найгіршого президента країни, - опитування
Авдіївка
19 лютого, 2024 понедiлок
"Кількість сил та засобів РФ для наступу на Авдіївку була недостантьою", - пресофіцер 3-ї ОШБ Бородін про втрати ворога
військовий квиток, мобілізація
19 лютого, 2024 понедiлок
Демобілізація через 18 місяців: нардеп Цимбалюк розповів про дискусії в Раді щодо законопроєкту про мобілізацію
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.19
    Купівля 38.19
    Продаж 38.79
  • EUR
    Купівля 41.12
    Продаж 41.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
20 лютого
20:25
Аналітика
Сергій Згурець
Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця
20:04
рада слуга народу
Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга народу", - джерела
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Смерть Навального: сірість убиває
20:00
Аналітика
україна німеччина
Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
19:57
Ексклюзив
Революція гідності, беркут
"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській
19:54
Куп'янськ
Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
19:42
Сухопутні війська ЗСУ
Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки
19:26
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви
19:25
Володимир Кара-Мурза
Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів РФ, - Guardian
19:16
Андрес Бреме
Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 727-го дня війни: до Коаліції дронів хочуть залучити два десятки країн, ССО завдали потужних ударів по ворогу на Донеччині
18:57
футбол, Ліга чемпіонів
Футбольних арбітрів в Україні перевірятимуть на детекторі брехні
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
18:38
Естонія
В Естонії викрили гібридну операцію спецслужб РФ: затримано 10 людей
18:36
G7
Лідери G7 зберуться на онлайн-саміт у річницю великої війни в Україні, запросили Зеленського
18:34
Путін
Путін відхрестився від планів розмістити ядерну зброю у космосі
18:24
Ексклюзив
аеропорт "Бориспіль"
У разі отримання дозволу на польоти аеропорт "Бориспіль" готовий відновити роботу за три тижні
18:15
Меловін
"Це були не мої думки": Melovin заявив, що більше не вважає результати Нацвідбору Євробачення-2024 купленими
18:07
OPINION
Юрій Гайдай
"Мирна розслаблена Європа" готується до великої війни
18:05
Україна повернула з російської окупації 11 дітей
З російської окупації за сприяння Катару повернули 11 українських дітей
18:03
Авдіївка
"Основний напрямок для росіян на сьогодні - Ласточкине": Жорін про ситуацію на Авдіївському напрямку
18:00
військовий квиток, мобілізація
До законопроєкту про мобілізацію внесли понад тисячу поправок
18:00
Ексклюзив
Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ
У Defence Express припустили, яку підводну зброю отримає Україна від Швеції
17:47
Дженнаро Гаттузо (в центрі), Шахтар - Марсель
"Марсель" погнав тренера Гаттузо перед вирішальним матчем з "Шахтарем" у ЛЄ
17:46
Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених поблизу Роботиного: відкрито провадження
17:39
Кінбурнська коса
Наказував затримувати жителів Кінбурна, після чого їх катували: СБУ повідомила про підозру спецпризначенцю ГРУ
17:38
Іраклі Кобахідзе
Прем'єр Грузії заявив, що Тбілісі не запроваджуватиме санкції проти РФ
17:30
В Україні спростили процедуру отримання компенсації за зруйноване житло: подробиці
17:29
Стадіон "Авангард", Рівне
Кубок України з футболу: визначилось місто, яке прийме фінальний матч
17:23
Ракета
Ракета з КНДР, якою РФ атакувала Україну, містила американські та європейські деталі, - CNN
17:15
Нафтобаза
НПЗ РФ, які зазнали ударів дронів, скоротили переробку нафти, а деякі не відновили роботу досі, - Bloomberg
17:14
Росіяни перекидають з Авдіївки сотні одиниць згорілої техніки в Маріуполь для утилізації, - Атеш
17:12
Давид Арахамія
Нардеп Івченко заявив, що дітей ухилянтів можуть позбавити права на освіту. Арахамія спростував
17:10
PR
Пошук бізнес-партнерів: із TL HUB усе просто
17:04
"20 днів у Маріуполі"
В Україні зʼявився новий кінофестиваль для фільмів, знятих під час російсько-української війни
16:54
Еммануель Макрон
Французький аналог Дії: Макрон отримав посвідчення особи в смартфоні
16:49
військовий квиток, мобілізація
"Вони могли б воювати": оборонний комітет ВР розглядає питання мобілізації ув'язнених
16:45
Росіяни активно вербують ув’язнених жінок для участі у війні проти України
У РФ ув'язнених жінок вербують до участі у війні з Україною, - Спротив
16:41
Білий Дім
Білий дім розкритикував палату представників за бездіяльність щодо ухвалення допомоги Україні
16:39
Вибори у Росії
Євросоюз ніколи не визнає результатів псевдовиборів Путіна на ТОТ України, - речник ЄС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV