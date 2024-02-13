На утримання йде $7 млн на рік: у США закликали суд дозволити продаж супер'яхти російського олігарха Керімова

Про це пише Reuters.

Зазначається, що спроби виставити яхту на аукціон оскаржує російський олігарх Едуард Худайнатов, який очолював "Роснефть" із 2010 до 2013 року. Він заявляє, що є власником "Амадеї", і заявив, що її не може бути конфісковано, оскільки до нього не застосовано санкцій.

Водночас федеральні прокурори заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середній щомісячний рахунок за обслуговування Amadea складає $600 тисяч. Вони зазначили, що переговори про те, щоб Худайнатов сплатив за утримання яхти, провалилися. Тепер Худайнатов має час до 23 лютого, щоб відповісти на запит прокуратури.

У попередніх судових засіданнях прокурори заявляли, що Худайнатов діє як "підставний власник" Amadea, щоб приховати роль Керімова, і що платежі за утримання яхти є необхідними для збереження її вартості.

Якщо уряду США вдасться продати яхту на аукціоні, він, швидше за все, зрештою переведе доходи від продажу в Україну.

Прокурори заявили, що Керімов порушив санкції США, здійснивши через американську фінансову систему понад $1 мільйон платежів на утримання яхти Amadea, через що судно, яке зараз стоїть у доках Сан-Дієго, підлягає конфіскації.

За даними журналу Forbes, статки Керімова та його сім'ї становить $10,7 млрд. Він є власником російської золотодобувної компанії "Полюс".