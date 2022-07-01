США заблокували 1 млрд доларів активів російського олігарха Керімова

Про це повідомляє офіційний сайт американського Мінфіну.

"Навіть у той час, коли російські еліти ховаються за довіреними особами та складними правовими механізмами, Міністерство фінансів використовуватиме наші широкі повноваження, щоб активно впроваджувати багатосторонні скоординовані санкції, накладені на тих, хто фінансує та отримує вигоду від війни Росії проти України", - сказала міністерка фінансів Джанет Л. Єллен.

Зазначається, що кошти належать розташованій в штаті Делавер компанії Heritage Trust. Heritage Trust був створений у липні 2017 року - до того, як Керімов потрапив до санкційного списку США.

Олігарх зберіг майнову частку в Heritage Trust, попри те, що у 2018 році був призначений членом Ради Федерації Федеральних Зборів РФ, викликало конфлікт інтересів.

Бенефіціаром Heritage Trust був Руслан Гаджиєв, племінник Керімова, проти якого США також ввели санкції.

Керімов і його довірені особи використовували різні американські і неамериканські підставні компанії, щоб мати офіційне право власності на активи та здійснювати операції таким чином, щоб приховати власні інтереси.

1 липня Австралія ввела санкції проти Кабаєвої та брата й племінників Путіна. Крім того санкції запровадили проти міністра будівництва Росії Ірека Файзулліна, міністра транспорту Віталія Савельєва, міністра аграрної промисловості Дмитра Патрушева.

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