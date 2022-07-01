Австралія ввела санкції проти Кабаєвої та брата й племінників Путіна
Австралія 1 липня запровадила санкції проти 16 росіян, зокрема ексгімнастки Аліни Кабаєвої, брата та племінників президента РФ Володимира Путіна
Про це йдеться на сайті уряду Австралії.
Так, до санкційного списку потрапили двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін, племінники Михайло й Роман Путін. Також обмеження наклали на Аліну Кабаєву - ексгімнастку й голову правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа". Їй приписують тісні стосунки з президентом РФ.
Крім того санкції запровадили проти міністра будівництва Росії Ірека Файзулліна, міністра транспорту Віталія Савельєва, міністра аграрної промисловості Дмитра Патрушева.
Обмеження торкнулися й близького друга Володимира Путіна Олександра Плєхова, сина одного з товаришів російського президента Юрія Шамалова.
Також у санкційному списку опинилися президент концерну "РТІ Системи" Євгеній Новицький, гендиректор Росгеології Сергій Горьков, дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова, голова правління банку "Росія" Михайло Клішин.
Австралія ввела санкції й проти російських олігархів Ігоря Кєсаєва та Григорія Берьозкіна, а також проти девелопера Года Нісанова.
- 25 березня Австралія запровадила санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, його родини та 22 російських пропагандистів.
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