Про це йдеться на сайті уряду Австралії.

Так, до санкційного списку потрапили двоюрідний брат Володимира Путіна Ігор Путін, племінники Михайло й Роман Путін. Також обмеження наклали на Аліну Кабаєву - ексгімнастку й голову правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії "Національна медіагрупа". Їй приписують тісні стосунки з президентом РФ.

Крім того санкції запровадили проти міністра будівництва Росії Ірека Файзулліна, міністра транспорту Віталія Савельєва, міністра аграрної промисловості Дмитра Патрушева.

Обмеження торкнулися й близького друга Володимира Путіна Олександра Плєхова, сина одного з товаришів російського президента Юрія Шамалова.

Також у санкційному списку опинилися президент концерну "РТІ Системи" Євгеній Новицький, гендиректор Росгеології Сергій Горьков, дитячий омбудсман Марія Львова-Бєлова, голова правління банку "Росія" Михайло Клішин.

Австралія ввела санкції й проти російських олігархів Ігоря Кєсаєва та Григорія Берьозкіна, а також проти девелопера Года Нісанова.

25 березня Австралія запровадила санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, його родини та 22 російських пропагандистів.

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