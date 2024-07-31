Називають "шефською допомогою": окупанти утримують дітей із Луганщини у військовому таборі в Сибіру

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Школярі з окупованого Біловодська продовжують перебувати у наметовому військово-патріотичному таборі "юних армійців", який облаштовано у Новосибірській області", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відправку дітей віком від 11 до 17 років до цього табору у Росії називають шефською допомогою так званій ЛНР. Там бойові офіцери навчають школярів тактичної, вогневої та стройової підготовки.

Крім того, усім дітям необхідно здати норми ГТО - абревіатура від "Готовий до труда й оборони", яку використовували у радянські часи для позначення фізкультурно-спортивних нормативів. За словами очільника ОВА, про цю умову не знають навіть батьки дітей.

Лисогор додав, що навчання у таборі, розташованому неподалік полігону, відбувається у рамках федерального проєкту "Обличчя дружби". За програмою на дітей очікують неформальні зустрічі з учасниками війни в Україні.