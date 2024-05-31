Не бачилися понад 2 роки: син зустрівся зі звільненою з російського полону матір'ю, захисницею Азовсталі
31 травня під час обміну хлопчик Дмитрик зустрівся з мамою, яка повернулася додому з російського полону. Жінка захищала Азовсталь
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що возз'єднання мами-військовополоненої та її сина сталося через понад два роки розлуки.
"Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції", - написав омбудсмен, додавши відео зустрічі мами і сина.
Лубінець зазначив, що хлопчика Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з тимчасово окупованих територій України. За його словами, військовополонену маму хлопчика хотіли незаконно засудити росіяни.
- У п'ятницю, 31 травня, Україні вдалося повернути з російського полону 75 людей - серед них є воїни ЗСУ, Нацгвардії, прикордонники та четверо цивільних.
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