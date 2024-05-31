Не бачилися понад 2 роки: син зустрівся зі звільненою з російського полону матір'ю, захисницею Азовсталі

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що возз'єднання мами-військовополоненої та її сина сталося через понад два роки розлуки.

"Це справжній подарунок для Дмитра, адже 24 травня в хлопчика був день народження. І його, і маму переповнюють емоції", - написав омбудсмен, додавши відео зустрічі мами і сина.

Лубінець зазначив, що хлопчика Дмитра повернув додому Офіс омбудсмана з тимчасово окупованих територій України. За його словами, військовополонену маму хлопчика хотіли незаконно засудити росіяни.