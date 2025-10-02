"Не більше, ніж PR-акція": військовий оглядач Пехньо про можливість Україні отримати ракети Tomahawk та Barracuda

Таку думку висловив військовий оглядач Василь Пехньо в етері Еспресо.

"Я скептично ставлюсь до цієї інформації, надзвичайно скептично, хоча я теж бачив і публікацію Wall Street Journal про те, що і про Tomahawk. Я вважаю, що це не більше, ніж PR-акція. Ну от в мене такі особисто відчуття, тому що для того, щоб передавати Tomahawk, це не просто ракета, яку можна пустити з доступної інфраструктури, котра є в Україні. Це ракета, котра потребує своєї власної інфраструктури, пускових установок. У неї є версія сухопутного пуску, але ці пускові Тайфун, вони не дуже, м'яко кажучи, популярні для того, щоб ними працювати. Для того, щоб справді здійснювати пуски Tomahawk, потрібно морське базування, потрібно надводні або підводні човни. Ну от якось таким дивовижним чином, правда, в таких публікаціях, в заявах різних експертів, зокрема і американських, ну якось уникають цього факту про те, що вони ж не передають підводні чуни і надводні чуни не передають. Ну якось це тому я сприймаю не більше ніж PR-акцію, не більше, абсолютно не більше. Можливо, як елемент інформаційного тиску, але наразі в моєму розумінні це абсолютно не підкріплена нічим інформація щодо Tomahawk", - сказав він.

Водночас Василь Пехньо вважає, що передача ракет Barracuda є більш реальною, ніж Tomahawk, адже їх можна запускати з F-16. Але не очікує, що ці озброєння будуть передані Україні.

"Щодо Barracuda, тут може бути цікавіша історія, хоча, знову ж таки, просто мільярд незрозумілих і неясних питань, якою є ця ракета, якщо Tomahawk справді перевірена боями, якісна ракета, крилата, яка здатна задавати реально дуже точних ударів, то по Barracuda поки що існує презентація ролик. І не більше, хоча стверджується, як те, що ця ракета, налагоджене її масове виробництво на Тайвані. Розробки виробництва 2024 року, тобто це зовсім-зовсім нова ракета. Суть її полягає в тому, що вона не така, скажімо, дорога. Вона трошки більше ніж 200 тисяч доларів коштує, одна ракета - 216 тисяч доларів. І вона призначена для масового виробництва, для перевантаження систем ППО ворожих військ. Тому і, до речі, вона може бути запущена з платформ типу F-16. Тобто от більше я би повірив в це, але знову ж таки, ми не знаємо ні про кількості, ні про готовності. Зараз почнуться нові історії про те, що Тайвань в світлі своєї загрози не захоче нам нічого передавати. Так, ця інформація є, так, вона тішить, але, ну, відверто кажучи, я не очікую те, що ці озброєння будуть передані Україні. Це не більше, ніж елементи інформаційно-психологічного і дипломатичного тиску в тому числі на Російську Федерацію. І я так вважаю", - додав військовий оглядач.