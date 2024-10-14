"Не є частиною більшої наступальної операції": в ISW оцінили дії росіян на межі Донецької та Запорізької областей

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними ISW, російські війська здійснили обмежений наступ на межі Донецької та Запорізької областей, досягнувши локальних тактичних успіхів. Однак їхня активність, за оцінками аналітиків, не є частиною масштабної наступальної операції.

Згідно з українськими та російськими джерелами, 12-13 жовтня підрозділи 336-ї морської піхотної бригади (Балтійський флот) та 394-го мотострілецького полку (127-ма мотострілецька дивізія) розпочали наступ поблизу села Левадне (південний захід від Великої Новосілки), прорвавши українську оборону.

Український військовий спостерігач підтвердив просування росіян, зазначивши, що вони досягли околиць Левадного і просунулися в напрямку Новодарівки (на південний захід від Новодарівки). Хоча російські військові блогери заявили про захоплення Левадного та просування до Новодарівки, але ISW не підтверджує цю інформацію.

ISW зазначає, що наступ не був несподіваним. Генштаб ЗСУ повідомляв про відновлення російських штурмів на південний захід від Великої Новосілки ще 11 жовтня. Раніше, 3 жовтня, речник української Хортицької групи військ полковник Владислав Волошин повідомив про підготовку РФ до наступальних дій у Запорізькій області, проте українські війська не виявили великих концентрацій російських сил на півдні України.

Аналітики допускають, що мета російських дій – відволікти українські війська від основних напрямків фронту та утримати їх на півдні, аби не допустити їхню передислокацію в Донецьку область.