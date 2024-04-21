"Не схожий на будь-якого президента у світі": Руденко про книгу "Зеленський без гриму"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді є чотири Зеленських. Є Зеленський часів шоу-бізнесу, є Зеленський, починаючи від 21 квітня 2019 року, коли його було обрано президентом. Тоді він прийшов в українську політику, почав керувати державою, зовсім не розуміючи, у який спосіб це потрібно робити. Тобто він був таким політиком-початківцем. Ми спостерігали впродовж двох з половиною років, як він вчився керувати державою. Поруч були різні люди, які намагалися йому розказати, як це робити. Потім цих людей в оточенні не стало, крім одного персонажа - Андрія Єрмака. Всі, хто бачили його доволі кволі перші кроки в політиці, їх уже немає поруч, як і тих, хто приводив його до влади", - зазначив Руденко.

Третій період Зеленського - початок війни, 24 лютого 2022 року.

"На Заході кажуть: "Слухай, от ти написав що він сміявся з України, порівнював з повією, їздив на Донбас, який от-от мав вибухнути війною, намагався там щось говорити про російську мову, росіян, "дружбу", у нас не складається цей образ. Він уже для нас герой війни, ми так його сприймаємо". Так от "третій" Зеленський - людина, яка 24 лютого 2022 року залишилися на чолі держави, не втекла. Як би там не реагували, насправді він залишився на своєму робочому посту, так як власне і треба було для президента країни, в якій розпочалось повномасштабне вторгнення", - зауважив політичний оглядач.

За його словами, Зеленський, якого ми зараз бачимо, це людина, яка керує державою під час широкомасштабної війни, як може. Але цим він відрізняється у світі.

"Думаю, "четвертий" Зеленський не схожий на перших трьох, і він не схожий на будь-якого президента у світі. Тому що ні в кого немає досвіду керування державою під час відбиття агресії і атаки на державу. Цим він відрізняється у світі. Звичайно, зараз до нього дуже багато претензій, запитань, це абсолютно логічно і зрозуміло. Мені здається, що до всіх без винятку президентів України, після п'яти років їхнього керування державою, були питання. Більшість президентів програли у виборах, коли балотувалися на другий термін. В цьому теж є своя закономірність. Але Зеленський, якого ми зараз бачимо, претендує стати президентом перемоги", - резюмував Руденко.