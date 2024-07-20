Не треба мати ілюзій, що переговори можуть бути про мир, вони про перемир'я, - аналітик Гармаш

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не згоден, що взагалі з Росією не може бути переговорів, тому що вони можуть бути. Я думаю, що переговори будуть. Інша справа, що вони не можуть бути ефективними з точки зору повернення миру до України. Але з точки зору паузи, перемир'я, то скоріше за все переговори будуть. Цього хочуть дуже багато гравців, по-перше на Заході. А по-друге, я зараз кожного дня досліджую російські ЗМІ й спостерігаю, що там ця тема дуже активна, і це невипадково", - зауважив аналітик.

За його словами, є нюанс, що у РФ кажуть не про переговори з Україною, а про переговори навколо української кризи та про переговори з Заходом.

"Але треба сказати, на жаль, останнім часом я спостерігаю і сигнали від нашої влади, що вона готує суспільство до можливості таких перемовин. Не треба мати ілюзій, що ці переговори про мир, бо ці переговори про перемир'я. І навіть Трамп зі своїм так званим планом, який оприлюднили його радники, то там же нема миру, нема примусу України, чого хоче Москва, визнання окупованих територій російськими. А це означає, що війна зупиняється там, де вона є на той момент, коли почнуться ці переговори, адже жодна зі сторін не досягли своїх цілей. Отже, через певний час, коли сторони підготуються, знову почнеться більш підготовлена війна", - резюмував Сергій Гармаш.