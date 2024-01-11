Не варто вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався, - підполковник НГУ Крижанівський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні ситуація на лінії фронту залишається складною. Противник не полишає спроб проводити наступально-штурмові дії на певних напрямках по лінії бойового зіткнення. Тим більше, що через погодні умови погіршилася логістика з обох сторін, але попри це Сили оборони стійко тримають позиції та відбивають ворожі атаки з урахуванням переваги загарбників у боєприпасах та артилерії. Ситуація критична, але контрольована", - прокоментував командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж".

За його словами, не варто вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався, тому що у будь-яку хвилину може активізуватися інший напрямок.

"Очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію у зимовий період не варто, зима ще триває. Судячи з ситуації, яка відбувається на фронті, можливо, відкриється якийсь новий напрямок, тому наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися. Потенціал ворог не втрачає", - зауважив підполковник НГУ.