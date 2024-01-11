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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Не варто вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався, - підполковник НГУ Крижанівський
Ексклюзив

Не варто вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався, - підполковник НГУ Крижанівський

11 січня, 2024 четвер
09:08
Війна з Росією окупанти з рф

Михайло Крижанівський, підполковник НГУ, командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж", зазначив, що наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися й у будь-яку хвилину може відкритися новий напрямок

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сьогодні ситуація на лінії фронту залишається складною. Противник не полишає спроб проводити наступально-штурмові дії на певних напрямках по лінії бойового зіткнення. Тим більше, що через погодні умови погіршилася логістика з обох сторін, але попри це Сили оборони стійко тримають позиції та відбивають ворожі атаки з урахуванням переваги загарбників у боєприпасах та артилерії. Ситуація критична, але контрольована", - прокоментував командир 4-го батальйону оперативного призначення бригади "Рубіж".

За його словами, не варто вважати, що наступальний потенціал ворога вичерпався, тому що у будь-яку хвилину може активізуватися інший напрямок.

"Очікувати, що РФ припинить наступальну кампанію у зимовий період не варто, зима ще триває. Судячи з ситуації, яка відбувається на фронті, можливо, відкриється якийсь новий напрямок, тому наступально-штурмові дії противника однозначно будуть продовжуватися. Потенціал ворог не втрачає", - зауважив підполковник НГУ.

  • 11 січня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ЗСУ за добу відбили атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Запорізькому напрямках, а також знищили 830 окупантів
  • Також у ГУР назвали чисельність сухопутних військ РФ на території України: станом на січень 2024 року на території України воюють 462 тисячі російських окупантів. РФ зосередила весь ресурс сухопутних військ в Україні
Україна
Росія
зброя
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
окупанти
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