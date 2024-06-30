"Незадоволене російське суспільство є ядерною зброєю проти ядерного Путіна": Зеленський пояснив, коли в РФ почнуться зміни
Президент України Володимир Зеленський вважає, що найбільше російський диктатор Володимир Путін боїться незадоволеного російського суспільства
Про це він розповів в інтерв'ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer.
Зокрема він зазначив, що основою російської економіки є нафта й газ, на які впливають санкції.
"Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка - це нафта та газ, основна економіка, і що б там не було, що б там хто не казав, не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні, професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати", - сказав Зеленський.
Президент України назвав незадоволене російське суспільство "ядерним суспільством".
"Поступово його енергетичним грошам не вистачає, щоби таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення. Він буде піднімати податки, він буде все це робити. Що для нього страшне єдине - незадоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного Путіна, це найголовніше", - вважає Зеленський.
- Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається "вимити українську незалежність".
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