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"Незадоволене російське суспільство є ядерною зброєю проти ядерного Путіна": Зеленський пояснив, коли в РФ почнуться зміни

30 червня, 2024 неділя
21:44
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що найбільше російський диктатор Володимир Путін боїться незадоволеного російського суспільства

Зміст

Про це він розповів в інтерв'ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer.

Зокрема він зазначив, що основою російської економіки є нафта й газ, на які впливають санкції. 

"Давайте подивимось, на чому заробляє Росія. У них економіка - це нафта та газ, основна економіка, і що б там не було, що б там хто не казав, не малював ту чи іншу економічну аналітику, реальні, професійні люди сходяться в тому, що починаючи з 2025 року Росія економічно буде падати. Тобто поступово санкції починають працювати", -  сказав Зеленський.

Президент України назвав незадоволене російське суспільство "ядерним суспільством".

"Поступово його енергетичним грошам не вистачає, щоби таку велику кількість виробляти зброї і забезпечувати населення. Він буде піднімати податки, він буде все це робити. Що для нього страшне єдине - незадоволене російське суспільство. Незадоволене російське суспільство і є ядерною зброєю проти ядерного Путіна, це найголовніше", - вважає Зеленський.

  • Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін намагається "вимити українську незалежність".
Теги:
Україна
Росія
газ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
нафта
санкції проти Росії
Економіка
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