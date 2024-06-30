Зеленський назвав мету Путіна - "розчинити Україну в російському багні"

Про це він розповів в інтерв'ю Труді Рубін, колумністці The Philadelphia Inquirer.

"Його (Путіна, - ред.) перемога для нього в голові, як кажуть про людей хірурги, - це несумісність з життям України. Ось це для нього перемога, а територія може бути якась, навіть люди, вони можуть говорити українською, але не всі, і по трішечки вимивати українську незалежність", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що це відбувається не лише з Україною.

"Те, що він вимиває в Білорусі, подивіться, його ж перемога, вона абсолютно зрозуміла, - це вимивання ідентичности, айдентики будь-якого народу, це найголовніше. Він же все це зробив із Кавказом, і не тільки він, і до нього радянський спадок, і все це зрозуміло, ви подивіться, він же максимально вимивав їхню айдентику, в цілому це Чечня", - каже президент України.

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Зеленський наголошує, що Росія в різних країнах користується однією схемою.

"І з Грузією він зараз це робить, завжди одна й та сама схема: закріпитися, взяти якусь територію під окупацію війною, як у нас, або політично, або двома війнами, як у Чечні, - по-різному. Окупувати, потім зміна відповідна влади, законодавства, вимивання незалежності, доєднання через формат того чи іншого союзу. Вигадуються ще одні союзи до Росії, або це безпековий союз, або союз економічний тощо і розчиняється в цьому російському багні", - зазначив він.

Президент України наголосив, що заради збереження країни українці мають бути сильними.

"Ось ця історія, і чому нам потрібно бути сильними - щоб не втратити свою країну. І проковтнути нас йому було складно, бо ми більші, ніж ті, кого він проковтнув. І чому Грузія сьогодні має, на жаль, великі проблеми зі своєю незалежністю і зі своїм майбутнім - бо вони менші, і бо вони знаходять сьогодні на найвищому рівні з російською стороною компроміс", - додав Зеленський.