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Війна з Росією: хроніка
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У нас із Заходом можуть бути різні уявлення про слово "перемога", - Зеленський

30 червня, 2024 неділя
16:00
Війна з Росією Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)

Для США, Європи і для багатьох інших країн важлива перемога України, проте вони можуть мати відмінне уявлення про слово "перемога"

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Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

Зеленського запитали, чи вірить він у бажання президента США Джо Байдена перемоги України.

"Так. Я думаю, що для Сполучених Штатів це важливо, і для Європи, і для багатьох країн. Але в нас можуть бути різні уявлення про слово "перемога"", - відповів президент України.

За його словами, Захід хотів позбавити Путіна можливості повністю окупувати Україну й поставити на місце агресора. На його думку, для них це вже перемога.

"Але для нас, для людей на передовій, які втратили своїх братів по зброї, мирних жителів, які втратили своїх рідних, тих, хто виїхав за кордон, але має чоловіків на передовій, для нас перемога - це момент задоволення. Ми вдячні, що Захід не дозволив Росії окупувати нас (повністю, - ред.), але нам потрібна справедливість", - заявив Зеленський.

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Він розповів, що в практичному плані перша частина справжньої перемоги України — не допустити повного знищення всього українського Путіним. На окупованій Росією території України Москва намагається знищити українську мову, українську церкву та викладання української історії. Дітей вчать, що Україна ніколи не була легітимною державою, додав президент. Він зазначив, що справжньою імперіалістичною метою Путіна під час вторгнення в Україну є відбудова історичної Російської імперії — фізичною силою чи політичною диверсією.

Зеленський розповів, як Росія вже переслідує цю мету в інших місцях: у Білорусі, Грузії та наступною зупинкою — якщо Захід не дасть відсіч Путіну — у країнах Балтії, які є членами НАТО. Бомбардуючи міста України, він намагається зробити країну непридатною для життя та вигнати населення, підкреслив український лідер.

Друга частина справжньої перемоги, уточнив Зеленський, - це безпека для сьогоднішніх і майбутніх українських поколінь і неможливість повторення агресії.

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"Ми повинні бути в Європейському Союзі заради економічної безпеки. І ми повинні бути в НАТО для фізичної безпеки. Якщо у нас не буде цих двох, для нас є величезний ризик, що ворог повернеться", – сказав він.

Зеленський побоюється, що Захід, особливо США все ще з недовірою ставляться до справжньої перемоги.

"Всі досі бояться, що Росія може розколотися, всі бояться, що буде з Росією без Путіна, чи залишиться так, як є, чи стане гірше", - прокоментував він.

У результаті, за його словами, Путін може продовжувати свою стратегію взяти якомога більше: "Будь-який крок вперед на нашій території, будь-яка окупація, будь-яке село, навіть повністю знищене, для них є позитивом, тому що для них важливо якомога більше виторгувати".

За словами українського президента, у слушний момент Путін може сказати "ми готові" (до переговорів, - ред.), і поки вони готові, їм завжди потрібна пауза.

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"Припинення вогню – це найкращий варіант для росіян, щоб вони могли підготуватися до того, щоб взяти ще більше", – сказав Зеленський.

Перемога Путіна була б несумісною з життям України, додав він: "Потрохи вони вимивають українську незалежність. Вони забирають територію, потім приймають закони або винаходять економічні чи безпекові союзи з Москвою, а потім розчиняють країну в цьому бруді, у цьому російському бруді. Тому ми повинні бути сильними, щоб не втратити свою країну".

  • Президент України Володимир Зеленський визнав, що РФ має набагато більше людського ресурсу для війни, проте Україна більше дбає про збереження життів своїх воїнів.
Теги:
Україна
Росія
ЄС
Володимир Зеленський
російська армія
Захід
Вступ в ЄС
окуповані території
окупанти
НАТО
США
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