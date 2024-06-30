"Маємо одного загиблого українця на шістьох росіян": Зеленський порівняв людські втрати України та РФ

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.

Зеленського запитали, як Україні подолати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.

Як зазначає видання, його відповідь була чіткою: "Із того, що я побачив за два тижні в Україні, включно з візитом на східну лінію фронту, це має сенс".

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"Перш за все, робоча сила. Дійсно, у них набагато більше людей, і дійсно, ми більше дбаємо про своїх людей. Але сьогодні ми маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на східному і північному фронтах", — сказав президент України.

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Джерела британської розвідки кажуть, що росіяни зараз втрачають 1200 осіб на день, що є найвищим показником за всю війну. Навіть для російської армії, яка ставиться до солдатів, як до гарматного м’яса, це співвідношення невиправдане, пише The Philadelphia Inquirer.