"Маємо одного загиблого українця на шістьох росіян": Зеленський порівняв людські втрати України та РФ
Президент України Володимир Зеленський визнав, що РФ має набагато більше людського ресурсу для війни, проте Україна більше дбає про збереження життів своїх воїнів
Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Philadelphia Inquirer.
Зеленського запитали, як Україні подолати перевагу Росії в живій силі та озброєнні.
Як зазначає видання, його відповідь була чіткою: "Із того, що я побачив за два тижні в Україні, включно з візитом на східну лінію фронту, це має сенс".
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"Перш за все, робоча сила. Дійсно, у них набагато більше людей, і дійсно, ми більше дбаємо про своїх людей. Але сьогодні ми маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на східному і північному фронтах", — сказав президент України.
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Джерела британської розвідки кажуть, що росіяни зараз втрачають 1200 осіб на день, що є найвищим показником за всю війну. Навіть для російської армії, яка ставиться до солдатів, як до гарматного м’яса, це співвідношення невиправдане, пише The Philadelphia Inquirer.
- Протягом минулої доби на фронті Силам оборони вдалося ліквідувати 1140 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки.
- В тимчасово окупованому Маріуполі партизани кажуть про велику кількість втрат у росіян, зафіксувавши евакуаційну колону техніки з пораненими військовослужбовцями армії РФ.
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