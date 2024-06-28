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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

На Харківщині окупанти відмовляються виконувати бойові завдання через втрати, - ОСУВ "Хортиця"

28 червня, 2024 п'ятниця
16:35
Війна з Росією окупанти, орки

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця", підполковник Назар Волошин повідомив про ситуацію на Харківському напрямку

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Спостерігаються чисельні випадки відмови ворожого особового складу, зокрема зі штурмового загону 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії збройних сил РФ, виконувати поставлені завдання. Через те, що вони втратили у командному складі кілька осіб, росіяни відмовляються виконувати бойові завдання. Це відбувається на рівні конкретних підрозділів та індивідуальних відмов. Тому там у них не все так добре. На Вовчанському напрямку українські захисники вибивають малі тактичні групи противника, що представлені 153-м танковим полком 47-ї танкової дивізії. Вони наступали в житловій забудові міста Вовчанськ, але були зупинені там і відкинуті", - повідомив він.

За словами Волошина, на Харківському напрямку минулої доби відбулось шість бойових зіткнень. 

"Бої точились біля Вовчанська та Липців. Штурмові дії також були біля Сотницького Козачка. Успіху окупанти там не мали, суттєвих змін ситуація не набула. ЗСУ відбили чотири з п'яти ворожих штурмів противника. Також тривали бойові зіткнення на північ від Харкова, у районах населених пунктів Лук'янці та Глибоке. Буквально нещодавно з Бєлгорода терористи завдали три удари, застосувавши близько 7 КАБів по населеному пункту Липці. Також окупанти завдали два удари по населеному пункту Стариця, скинули чотири КАБи на Миколаївку та по три КАБи на Варварівку і Веселе. Вовчанські Хутори теж зазнають ударів керованими авіаційними бомбами", - сказав він.

Росіяни не полишають спроб проводити активні бойові дії. Однак Сили оборони дають відсіч ворогу, каже Волошин: "Ворог несе втрати. В результаті бойових дій було знищено близько 120 ворожих окупантів, кілька одиниць озброєння і військової техніки, танки, артилерійські засоби, протитанкові засоби, 5 одиниць спецтехніки".

  • 28 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що від початку доби вже відбулося 59 бойових зіткнень. На Сіверському напрямку ворог дещо наростив інтенсивність наступальних дій, напружена ситуація й на Времівському напрямку.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Вовчанськ
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