Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не може перемогти та утримати частини України, - генерал Кларк

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ця війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що він не може перемогти і не може утримати частини України, які, як він стверджує, є частиною Росії. Ось як має закінчитися ця війна. Часто чуємо, що вона має закінчитися дипломатичним врегулюванням, адже всі війни зазвичай закінчуються якоюсь письмовою угодою. Але питання в тому, що ляже в основу цієї угоди? Основою для неї мають бути результати української концепції витіснення росіян, вимоги, які ця концепція породжує, і рішучість їх виконати в процесі реалізації плану. Як тільки це почне відбуватися, гадаю, що Путіна можна буде подолати. І я впевнений, що він точно не вдасться до ядерного сценарію", - наголосив Кларк.

За його словами, якщо російський диктатор вирішить застосувати ядерну зброю, то США доведеться відповісти належним чином.

" Ситуація в Україні відрізняється ядерною компонентою. Втім цей козир на руках не лише Росії, адже США, Франція і Велика Британія також мають ядерну зброю. Розмахуючи ядерною картою, Путін повинен визнати ядерний потенціал іншої сторони. Якщо він заявляє, що хоче йти до кінця, то повинен пам'ятати, що сталося з Адольфом Гітлером. Давайте не будемо задовольнятися фантастичними уявленнями Путіна про те, що він готовий йти ва-банк жертвуючи своєю матір'ю-Росією. Путін, як і кожен лідер, який веде війну, хоче перемогти і готовий жертвувати своїми силами, але лише до певної міри. Путін повинен зрозуміти, що немає жодних підстав для продовження цієї війни. Їх не було і з самого початку", - наголосив американський генерал.

Кларк додав, що Україна ніколи не була військовою загрозою для Росії.

"Народ України просто хотів мати змогу обирати свій власний шлях. Якби у Путіна була світла голова і він розумів би розклад XXI століття, Україна і Росія могли б бути партнерами вже сьогодні. Натомість він обрав хибний шлях, що базується на фальшивій історії і привабливості російського імперіалізму, якому немає місця у XXI столітті", - підсумував він.