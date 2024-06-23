Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Інакше стан війни триватиме вічно": Буданов про повернення окупованих територій

"Інакше стан війни триватиме вічно": Буданов про повернення окупованих територій

23 червня, 2024 неділя
20:26
Війна з Росією Кирило Буданов

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Україна не має іншого варіанту, крім повернення усіх тимчасово окупованих територій

Зміст

Про це повідомляє ГУР МО України.

Буданов наголосив, що повна деокупація тимчасово захоплених Росією земель залишається стратегічною метою України.

"У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно", - сказав він.

Також він зазначив, що Україна має, чим відповісти на чисельну перевагу Росії у застосуванні військових технологій на полі бою. Зокрема це різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

"Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні", - наголосив Буданов.

За його словами, важливим завданням у цій війні є відрізати від російського постачання півострів Крим, який росіяни перетворили на "величезну військову базу". 

"Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати", - сказав начальник ГУР та додав, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.

  • 12 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що на фронті зараз важкий період, але жодного армагедону не буде.
Теги:
Україна
Крим
зброя
Міністерство оборони
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
безпілотник
ГУР
США
допомога США Україні
зброя для України
Кирило Буданов
Читайте також:
Україна ЄС
22 червня, 2024 субота
Дипломат Хандогій назвав орієнтовну дату вступу України до ЄС
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
21 червня, 2024 п'ятниця
"Мабуть, ця особа надзвичайно корумпована": експерт з енергетики Омельченко про заяви Гроссі щодо порозуміння з РФ у питанні ЗАЕС
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
23 червня
20:52
Оновлено
У Дербенті горить синагога (23 червня 2024 року)
У Дагестані обстріляли 2 церкви, підпалили синагогу та вбили священика РПЦ. Зав'язалися вуличні перестрілки, узято заручників
20:43
військовий, Естонія
Вже третій: на війні проти Росії загинув доброволець з Естонії
20:33
обстріл Запоріжжя
Поранили жінку, яка поралась на власному подвір'ї: росіяни обстріляли село у Запорізькій області
20:28
Зеленський
"Очікуємо початку перемовин щодо вступу в ЄС": Зеленський анонсував новий історичний тиждень
20:19
Огляд
Атака дронів по двох нафтобазах у Ростовській області
Десятки БПЛА над Росією, атаки на НПЗ та вибухи у тимчасово окупованих Маріуполі й Севастополі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
20:17
Ексклюзив
Придністров'я солдат
Вирішення конфлікту в Придністровʼї відкладене до мирних переговорів в Україні, - колишній прем'єр-міністр з питань реінтеграції Молдови Кульминський
20:02
OPINION
Галина Пагутяк
Або Збруч, або Случ
19:52
Оновлено
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Від початку доби на Покровському напрямку Сили оборони відбили 29 атак. Ще 9 боєзіткнень тривають
19:43
Обласні ТЦК оприлюднили телефони "гарячих ліній", на які можна скаржитися в разі незаконних дій їхніх співробітників
19:31
Ексклюзив
Петер Мадяр
Петер Мадяр має всі шанси перемогти Орбана на наступних виборах в Угорщині, - голова угорської громади Києва Томпа
19:24
Оновлено
Наслідки обстрілу Харкова 23 червня 2024 року
Вдень 23 червня Росія скинула КАБи на Харків: 1 людина загинула, 11 поранених, половину міста знеструмлено
19:03
Леді Гага
Леді Гага виступила но концерті у Лас-Вегасі в сукні від українського дизайнера
18:56
Содоль нагороджує Труханова
Труханов отримав від генерала Содоля нагороду ЗСУ "За службу та звитягу": незгодні назвали це "знущанням над військовими"
18:49
Інтерв’ю
путін
Якщо Україна не захиститься НАТО, то Путін розв'яже нову війну, - Фейгін
18:43
У травні Індія імпортувала з Росії рекордну кількість нафти, - Reuters
18:37
Огляд
Мобілізація ув’язнених: чому це роблять, яка їхня кількість та чи можуть бути з ними проблеми. Пояснюємо
18:23
відключення світла
Менше 4-х годин світла на добу: керівник ДТЕК Сахарук озвучив найгірший прогноз на зиму і сказав як його уникнути
18:12
M142 HIMARS
Дозволивши Україні бити по території РФ своєю зброєю, США допомогли зірвати наступ росіян на Харківщині, - AP
18:06
Поруч із місцем удару по приватній школі у Харкові (23 червня 2024 року)
У Харкові росіяни вдарили КАБом по приватній школі, яка незаконно працювала без укриття: поранено співробітника, дітей не було з огляду на вихідний
18:05
Українські шаблістки стали віцечемпіонками Європи
Українські шаблістки стали віцечемпіонками Європи
18:02
OPINION
Євген Дубогриз
Як поводитися з інвесторами
17:30
Інтерв’ю
Богдан Кліх
Україна рухається в ЄС зі швидкістю формули-1, де питання вступу поєднуються із питаннями відбудови інфраструктури, - ексміністр оборони Польщі Богдан Кліх
17:16
Шон Піннер
United Heroes екранізує книгу про війну в Україні звільненого з полону британського добровольця Шона Піннера
17:08
світло
Коли не буде світла 24 червня: інформація від Укренерго
16:58
Оновлено
Наслідки атаки на Київщину 23 червня
Пошкоджено понад 100 приватних будинків та кілька корпусів лікарні: міська голова Василькова про наслідки ракетної атаки
16:15
гроза
Де 24 червня в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
16:02
OPINION
Юрій Ніколов
Чому велика генерація не врятує від блекаутів
15:55
Ексклюзив
Велика Британія намагається переконати США та Німеччину дати Україні запрошення до НАТО на саміті у Вашингтоні, - кореспондент "Радіо Свобода" Ковач
15:51
Жінку, яка вчинила наругу над могилами загиблих за Україну воїнів Да Вінчі, Джуса та Петриченка, помістили у психлікарню
15:37
Протести Ізраїль
У Тель-Авіві тривають антивоєнні мітинги: між протестувальниками та поліцією розпочались сутички
15:32
Росія з КНДР
Протягом пів року КНДР імовірно передала РФ 1,6 млн артснарядів, - WP
15:16
Марк Рютте
Одне з найважливіших завдань Марка Рютте на посаді генсека НАТО — це розширення Альянсу, — Павел Коваль
15:14
Оновлено
Знищення пункту управління мотострілецького полку РФ у селі Нехотіївка на Білгородщині
З'явилося відео удару ЗСУ по пункту управління мотострілецького полку РФ на території Білгородської області
15:12
пам'ятник Леніну
Найбільшу в Україні бронзову скульптуру Леніна виставили на продаж. Стартова ціна перевалила за 10 млн грн
15:08
Ексклюзив
ЗСУ
Генерал Маломуж прокоментував ймовірність проведення Силами оборони України контрнаступальних дій
14:46
Оновлено
Севастополь
У Севастополі було чутно вибухи: окупанти кажуть, що ППО збила 4 ракети ATACMS і є 2 загиблих
14:40
Ексклюзив
Ми знаходимося недалеко від початку Третьої світової війни, - співорганізатор форуму Вільних народів Постросії Магалецький
14:39
Віце-канцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Хабек відвідує Китай
Віцеканцлер Німеччини закликав Китай не постачати Росії товари, які можна використати у війні проти України
14:33
Комік із "Ліги Сміху" Віктор Розовий
Комік із "Ліги Сміху", боєць Третьої штурмової Віктор Розовий показав, як проходить його реабілітація після поранення
14:29
Росіяни вербують підлітків на ТОТ вступати до своїх "медіашкол", - Спротив
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV