Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури

Про це розповіла кореспондентка медіацентру "Візит" міста Кременчук Ліна Романченко в етері Еспресо.

"Ніч була дуже неспокійною в Кременчуці. Понад 4 години лунала повітряна тривога і впродовж цього часу вибухів було близько 40. Ми побували зранку на місці подій, там, де збивали дрони і там, де лунали вибухи. Місцеві мешканці розповідали, що у них тряслися будинки, ми побачили вибиті шибки у центрі міста, розбиті вікна. Також досить понівечений міський палац культури, в ньому понад 20 вікон пошкоджені", - розповіла вона.

Ліна Романченко зауважила, що основних пошкоджень зазанав Кременчуцький міст.

"Ну і основних пошкоджень зазнав нам Кременчуцький міст. Близько 1:30 сталося влучання, повідомляли про пожежу. І не лише про ці, а й про інші пошкодження інфраструктури по місту, через що перекритий був міст. Так само сталася затримка з потягами. Частину потягів відмінили, як, наприклад, Кременчук-Знам'янка. Через інфраструктурні відновлювальні роботи наразі стався збій і з потягами, і з переїздом на правобережжя. Міст досі перекритий", - додала вона.