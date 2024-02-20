Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили усі 23 ворожі "шахеди"

Про це інформує пресслужба Повітряних сил.



Зазначається, що вночі росіяни випустили по Україні дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, керовану авіаційну ракету Х-31 із ТОТ Запорізької області та 23 ударні безпілотники типу Shahed з території Приморсько-Ахтарська у РФ.

До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

У результаті бойової роботи захисникам вдалося збити усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.