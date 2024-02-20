Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили усі 23 ворожі "шахеди"
Уночі вівторка, 20 лютого, українські сили ППО знищили 23 безпілотники, якими російські окупанти атакували територію Україну
Про це інформує пресслужба Повітряних сил.
Зазначається, що вночі росіяни випустили по Україні дві зенітні керовані ракети С-300/С-400 з Бєлгородської області, керовану авіаційну ракету Х-31 із ТОТ Запорізької області та 23 ударні безпілотники типу Shahed з території Приморсько-Ахтарська у РФ.
До відбиття повітряного нападу залучалися зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
У результаті бойової роботи захисникам вдалося збити усі 23 "шахеди" в межах Харківської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.
- Ввечері 19 лютого Росія запустила "шахеди" на схід і південь України. Внаслідок ворожої атаки у Кременчуцькому районі пролунали вибухи - там під ударом опинився промисловий об'єкт, була пожежа. Над Дніпром осколки збитих БПЛА впали на будинки та авто.
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