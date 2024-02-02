Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

Зазначається, що усього ворог запустив 24 ударні безпілотники типу Shahed-136/131 з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ та Чауда.

Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.

"Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - додали військові.