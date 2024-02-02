Нічна атака РФ: українська ППО знищила 11 "шахедів"
У ніч проти 2 лютого російські окупанти вкотре запустили ударні дрони по території України. Натомість українські захисники знищили 11 безпілотників ворога
Про це повідомляють Повітряні сили.
Зазначається, що усього ворог запустив 24 ударні безпілотники типу Shahed-136/131 з двох напрямків - Приморсько-Ахтарськ та Чауда.
Загалом силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ворожих БПЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей.
"Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені", - додали військові.
- Російський агресор вночі на 2 лютого запустив ударні безпілотники на південь України. На Дніпропетровщині є пошкодження, сили ППО працювали в Кропивницькому.
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