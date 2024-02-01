Ворог атакує Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 2 лютого

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перше повідомлення про запуск ударних дронів на територію України надійшло о 19:49. Тоді їх було зафіксовано на межі Херсонської та Миколаївської областей і рухались вони у напрямку заходу. Близько 21:00 було оголошено відбій загрози.

Вдруге у тих же областях "шахеди" з'явились близько 22:30. З Миколаївщини вони рухались на Кіровоградщину і далі у північному напрямку.

О 23:23 у ПС ЗСУ повідомили про чергову групу БПЛА з Миколаївської області в напрямку Кіровоградщини і далі на північ.

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