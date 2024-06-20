Нічна атака РФ: українська ППО знищила 27 "шахедів" і 5 ракет
У ніч проти 20 червня російська окупаційна армія запустила по території України 36 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили 27 безпілотників і 5 ракет
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається, що усього ворог застосував 9 ракет різних типів та 27 ударних БПЛА:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555;
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59;
- 27 ударних БПЛА типу Shahed-131/136.
Основний напрямок удару - Схід України, зокрема Дніпропетровщина.
Протиповітряна оборона працювала у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
У результаті протиповітряного бою збито 32 повітряні цілі, зокрема 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, керована авіаційна ракета Х-59 та 27 безпілотників.
- Вночі четверга, 20 червня, російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами: у Запорізькій області пролунав вибух, у Києві працювали сили ППО, на Вінниччині - влучання в критичну інфраструктуру.
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