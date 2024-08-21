Нідерланди закуплять для України понад пів сотні мобільних радарів: у чому їхні особливості

Про це чиновник написав у соцмережі Х.

"Росія безсовісно атакує безпілотниками. Надійна ППО має життєво важливе значення. Тому ми закуповуємо для України 51 мобільний радар. Постачальником цих радарів є голландська компанія Robin Radar Systems. Цього року вони будуть в Україні", – заявив він.

На сайті міноборони Нідерландів вказано, що системи здатні виявляти невеликі безпілотники та відрізняти їх від птахів. Унікальною особливістю радарів є те, що вони виконують свою роботу на мобільній платформі.

Радари стежать за навколишнім середовищем на предмет присутності безпілотників, навіть на великій швидкості.