Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів

Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Передача 14 пікапів Національній гвардії України в Києві. Ще 16 автомобілів перебувають у дорозі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що транспортні засоби, профінансовані Німеччиною, сприятимуть забезпеченню логістики, зокрема для захисту критичної інфраструктури.

"Німеччина солідарно підтримує Україну", - підкреслили у посольстві.