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Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів

Світлана Кравченко
21 вересня, 2024 субота
08:13
Війна з Росією Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів

У п'ятницю, 20 вересня, бійці Національній гвардії України отримали від Німеччини 14 пікапів. Ще 16 автомобілів перебувають на шляху до країни

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Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.

"Передача 14 пікапів Національній гвардії України в Києві. Ще 16 автомобілів перебувають у дорозі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що транспортні засоби, профінансовані Німеччиною, сприятимуть забезпеченню логістики, зокрема для захисту критичної інфраструктури.

"Німеччина солідарно підтримує Україну", - підкреслили у посольстві.

  • Напередодні уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники.
Теги:
Світ
Україна
Німеччина
авто
Нацгвардiя
підтримка України
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