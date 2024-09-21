Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
У п'ятницю, 20 вересня, бійці Національній гвардії України отримали від Німеччини 14 пікапів. Ще 16 автомобілів перебувають на шляху до країни
Про це повідомило посольство Німеччини в Україні.
"Передача 14 пікапів Національній гвардії України в Києві. Ще 16 автомобілів перебувають у дорозі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що транспортні засоби, профінансовані Німеччиною, сприятимуть забезпеченню логістики, зокрема для захисту критичної інфраструктури.
"Німеччина солідарно підтримує Україну", - підкреслили у посольстві.
- Напередодні уряд Німеччини оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги, який, серед іншого, містить танки Leopard, зенітні установки та безпілотники.
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