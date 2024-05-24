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Нова спроба створити ядро "нової Росії" на території України, - журналістка Мусафірова про форум російської опозиції

24 травня, 2024 п'ятниця
22:14
Війна з Росією прапор Росії

Кореспондентка видання Novaya Gazeta.Europe Ольга Мусафірова вважає, що форум російської опозиції може бути способом створити ядро "нової Росії" на території України

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Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Я згадала цей мем, який приписують Кучмі: "Так це ж вже було". Згадайте, як під час Майдану до Києва тріумфально приїхав Ходорковський і це було: "Вау", це були зустрічі, це була така людина для нас, політичний в'язень, в'язень сумління приїхав сюди з Росії й він привіз "благую весть": ви великі молодці, ви демократи, ми пишаємося вами й з цього приводу ми будемо будувати "ядро нової Росії" на території України", - згадує Мусафірова.

Медійниця переконана, що форум так званої російської опозиції у Львові є спробою номер два підім'яти Україну під себе.

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"Україна знову така мейнстримова, попри наші внутрішні чвари, провалену мобілізацію нехай не остаточно, є багато проблем, але все ж таки Україна опирається обливаючись своєю кров'ю, опирається Путіну, те, чого не робила російська опозиція, яка закликала боротися "кульками, ліхтариками", чим завгодно і тепер друга спроба підсісти в останній вагон цього українського потягу, який може кудись вичухає в Європу і "ми разом з ними". Ви знаєте, треба вкладатися в перемогу України. До РДК питань нема, вони вкладаються, вони воюють, вони гинуть, як можуть, так працюють, всі інші - це люди, які (даруйте) пасіонарним словом і жестом протягом багатьох років утверджують демократію за межами Росії. Я не бачу жодного сенсу з ними підтримувати серйозні зв'язки", - підсумувала журналістка.

  •  22-23  травня у Львові провели другий Форум російської опозиції, який зібрав понад 40 діячів. Однак про проведення самого Форуму не знала місцева влада, натомість там засвітився представник Офісу президента та депутат Верховної Ради
Теги:
Суспільство
Світ
Росія
Революція Гідності
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