Таку думку вона висловила в етері Еспресо.

"Я згадала цей мем, який приписують Кучмі: "Так це ж вже було". Згадайте, як під час Майдану до Києва тріумфально приїхав Ходорковський і це було: "Вау", це були зустрічі, це була така людина для нас, політичний в'язень, в'язень сумління приїхав сюди з Росії й він привіз "благую весть": ви великі молодці, ви демократи, ми пишаємося вами й з цього приводу ми будемо будувати "ядро нової Росії" на території України", - згадує Мусафірова.

Медійниця переконана, що форум так званої російської опозиції у Львові є спробою номер два підім'яти Україну під себе.

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"Україна знову така мейнстримова, попри наші внутрішні чвари, провалену мобілізацію нехай не остаточно, є багато проблем, але все ж таки Україна опирається обливаючись своєю кров'ю, опирається Путіну, те, чого не робила російська опозиція, яка закликала боротися "кульками, ліхтариками", чим завгодно і тепер друга спроба підсісти в останній вагон цього українського потягу, який може кудись вичухає в Європу і "ми разом з ними". Ви знаєте, треба вкладатися в перемогу України. До РДК питань нема, вони вкладаються, вони воюють, вони гинуть, як можуть, так працюють, всі інші - це люди, які (даруйте) пасіонарним словом і жестом протягом багатьох років утверджують демократію за межами Росії. Я не бачу жодного сенсу з ними підтримувати серйозні зв'язки", - підсумувала журналістка.